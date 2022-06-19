Завтра 20 июня во многих регионах ожидаются кратковременные дожди

По данным Кыргызгидромета, в ночь на 20 июня осадков не ожидается.

Днем в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской и Нарынской областях и в горных районах ожидается кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха:

В Чуйской долине +15…+20 ночью, +27…+32 днем,

В Таласской области+11…+16 ночью, +23…+28 днем ,

Джалал-Абадская, Ошская и Баткенская области, +15…+20 ночью, +26…+31 днем,

В Иссык-Кульской области +8…+13 ночью, +21…+26 днем,

В Нарынской области переменная облачность, ночью +8…+13, днем +20…+25.

В Бишкеке без осадков. Средняя температура ночью +16…+18, а днем +29…+31 градус.