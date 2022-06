Пользователи соцсетей делятся видео, где бишкекчанка поет в столичном парке. Она исполнила несколько мировых хитов как, "I have nothing" Уитни Хьюстон, "My Heart will go on" Селин Дион и др.

Кыргызсатанцы выразили свое восхищение и высоко оценили голосовые данные женщины в комментариях к видео.