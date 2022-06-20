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Прислушайтесь к мнению друзей и близких людей. Гороскоп с 20 по 26 июня

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Важным событием этой недели станет летнее солнцестояние, которое состоится 21 июня. В этот день Солнце переходит в зодиакальное созвездие Рак. Наступает астрономическое лето.

Овен – без долгих раздумий принятые решения оживят дела, позволят извлечь пользу из быстро меняющейся вокруг обстановки. Устроив деловые встречи и непродолжительные деловые командировки, вы достигните существенных результатов. Успех возможен и при сдаче различных тестов и экзаменов. Возникшая динамика в делах создаст позитивное настроение и вдохновит на романтические рандеву. Благодаря полученным доходам вы сможете существенно разнообразить программу летнего отдыха.

Телец – возьмите на себя смелость за обсуждение сложных вопросов в личных отношениях. Проблема выбора благополучно решиться, но конечный вариант окажется совершенно иным, чем планировали изначально. В итоге кардинальных изменений вы прекрасно проведёте летний отдых, прекратите общение с людьми, с которыми общались скорее по инерции, и сформируете для себя круг близких людей, с которыми вас будет многое объединять. Появятся свежие идеи и по пополнению казны.

Близнецы – благополучно совмещая летний отдых и дела, вы достигнете впечатляющих результатов. Вначале предстоит изменить отношение к досугу, поставив на первое место заботу о своём здоровье и благополучии близких людей. Посвящая больше времени друг другу, вы ликвидируете недопонимание, мешающее отношениям. Удастся поправить здоровье. Со свежими силами и без груза обид вы устремитесь навстречу новым возможностям в карьере. Возникшие идеи впечатлят сослуживцев и деловых партнёров, что станет началом новых проектов.

Рак – прислушайтесь к мнению друзей и близких людей. Своими предложениями они в корне поменяют прежние договорённости, но это пойдёт на пользу как отдыху и отношениям, так и делам. Возможно, они видят то, чего не замечаете или не хотите замечать вы, что и делает ценными их точку зрения. Принимая предложенные ими варианты, вы в дальнейшем высоко оцените такой поворот событий. Продуктивно сложится общение с руководством и посещение различных инстанций.

Лев - ценные советы родственников и хороших знакомых поменяют вашу стратегию на работе, что поможет в продвижении по карьерной лестнице и получении документов. Появление новых людей в вашем окружении расширит возможности: вы подключитесь к перспективным деловым проектом и станете частью весёлой компании во время летнего путешествия. Время делать выбор, связанный с учёбой и дальнейшим профессиональным развитием.

Дева - резко меняющиеся обстоятельства у вас и близких людей отразятся на планах по летнему отдыху, но все эти изменения пойдут во благо. Некоторые поездки могут отмениться в последний момент, но взамен их сложатся не менее яркие поездки. Многое поменяется и в личных отношениях. На работе могут неожиданно решиться важные вопросы, завершиться противостояние. Удастся получить нужные документы.

Весы - домочадцы церемониться не станут и назовут вещи своими именами. Их критика побудит вас к действиям, благодаря которым вы создадите дополнительные источники доходов, совершите выгодные покупки либо сможете начать ремонт или строительство. Выгодны сделки с недвижимостью. Продвижению к цели будут содействовать новые деловые союзы, созданные во время общения на деловых мероприятиях.

Скорпион - недоразумения в отношениях исчезнут благодаря обстоятельному разговору. Предстоит многое обсудить, поднимая болезненные темы, дабы избавиться от накопленных разочарований. Возможно, с некоторыми людьми из близкого круга общения ваши пути могут разойтись, но и это станет важным жизненным поворотом. Удастся определиться и с планами на летний отдых, взявшись после всех разговоров за работу, дабы пополнить казну.

Стрелец - отказавшись от некоторых расходов, которые совершаются по инерции, вы отыщите ресурсы для развития и покупок действительно необходимых вещей. Пример некоторых знакомых и деловых партнёров станет для вас стимулом для поиска нового пути в карьерном и творческом развитии. Удастся принять участие в важном мероприятии, на котором вас ожидают перспективные знакомства.

Козерог – обыденность притупила чувства и романтические сообщения, признания в любви перезагрузят отношения, растопив холодность и разрушив стену недопонимания. Если же отношений нет вовсе, пора знакомиться, и летние вечера помогут в этом. Корректировка в планах на летний отдых придётся по душе домочадцам. В делах ожидается заметное оживление. Возможно получение дополнительной работы, часть которой можно будет сделать и дома.

Водолей – освободившись от сомнений и неприятных воспоминаний, вы восстановите прерванный диалог с некоторыми домочадцами и близкими людьми, вернув доверие друг к другу. Перемены в отношениях положительно отразятся на самочувствии. Восполнив силы, вы осилите большое количество непродолжительных поездок и деловых встреч. Возможно получение неожиданных деловых предложений.

Рыбы – сложившийся уклад жизни устарел и нуждается в кардинальных преобразованиях. Откровенные разговоры с сослуживцами, друзьями и родственниками станут толчком для развития с теми, с кем ваш жизненный путь будет продуктивнее, либо станут началом отдаления от тех людей, чьи жизненные принципы и интересы не совпадают с вашими. Улучшится финансовое положение, и вы сможете позволить себе весомые покупки. Удачны инвестиции в развитие своего дела.


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URL: https://www.vb.kg/419481
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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