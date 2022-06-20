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Токаев объяснил, почему Казахстан не признает ДНР и ЛНР

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Казахстан считает Донецкую и Луганскую народные республики "квазигосударственными территориями". Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил на 25-м Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Тему признания ДНР и ЛНР Токаев затронул, отвечая на вопрос модератора дискуссии Маргариты Симоньян о его отношении к российской специальной военной операции на территории Украины.

По мнению президента Казахстана, два ключевых принципа в уставе ООН - территориальная целостность стран и право наций на самоопределение - сейчас противоречат друг другу. Но если право наций на самоопределение будет реализовано на всем земном шаре, вместо 193 государств, входящих сейчас в ООН, образуется 500-600, что приведет к хаосу.

"По этой причине мы не признаем [независимыми] ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - отметил Токаев, сидя рядом с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это откровенный ответ на откровенный вопрос", - добавил казахстанский лидер.

21 февраля президент РФ согласился признать независимыми государствами ДНР и ЛНР и подписал соответствующий указ. Спустя три дня стало известно о начале специальной военной операции на территории Украины.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/419484
Теги:
Касым-Жомарт Токаев, военная операция в Украине
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