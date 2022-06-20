В Минске пройдет заседание Евразийского межправительственного совета

С 20 по 21 июня в Минске под председательством Кыргызстана состоится заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате.

В заседании Евразийского межправительственного совета примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей при Интеграционном объединении, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

В повестке дня – обсуждение вопросов электронной торговли, таможенного сотрудничества, отчет о реализации предыдущих поручений.

В ходе заседания главы правительств также обсудят вопросы введения маркировки товаров средствами идентификации, создания комиссии по кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности, Программу совместных действий государств – членов Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей.

Стоит отметить, что 21 июня в городе Минске также состоится внеочередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии.