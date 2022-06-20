Погода
$ 79.37 - 80.37
€ 83.50 - 84.50

"За попыткой отправить главу ГКНБ в отставку стоит желание ослабить власть"

263  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

К суициду сотрудника "Айыл Банка" - А.Б.Р., покончившего с собой в камере СИЗО ГКНБ, Камчыбек Ташиев никакого отношения не имеет. Для тех же, кто обвиняет в его смерти председателя ГКНБ, этот случай лишь повод для того, чтобы потребовать его немедленной отставки. Такое мнение высказал vb.kg политолог, эксперт по государственному устройству Шерадил Бактыгулов.

Напомним, что в следственном изоляторе ГКНБ на основании постановления Первомайского районного суда города Бишкека содержался обвиняемый по уголовному делу о коррупции – бывший начальник управления администрирования кредитов ОАО "Айыл Банка" - А.Б.Р. 18 июня примерно в 00.55 часов А.Б.Р. в камере следственного изолятора ГКНБ совершил суицид. Его обнаружили повесившимся. В санитарном блоке вместе с ним находились и другие обвиняемые. Во время суицида А.Б.Р. остальные обвиняемые совершали намаз в другой камере.

Сейчас оппозиция обвиняет в гибели А.Б.Р. Камчыбека Ташиева и требует его отставки.

"Прямой вины Ташиева в случившемся, конечно же, нет. ГКНБ имеет свою структуру. Каждая служба несет ответственность за свой участок и подчиняется курирующему ее заму. А уже заместители потом докладывают все председателю ГКНБ. Его глава может и не знать всего, что происходит. И если мы говорим об ответственности, то речь должна идти в первую очередь о начальнике СИЗО ГКНБ, который контролирует режим, состояние здоровья и безопасность арестантов. Он должен все знать, и в случае какого-либо происшествия все зафиксировать и подать рапорт", - говорит политолог.

Следует учитывать, по мнению эксперта, и то, что в санитарной части СИЗО ГКНБ нет круглосуточного наблюдения врачей. Там только койки и приходящий фельдшер, который дает лекарства в соответствии с предписанием врачей. Круглосуточное же медицинское наблюдение есть только в СИЗО-1, входящем в систему ГСИН.

"Была создана комиссия, которая должна разобраться во всех обстоятельствах случившегося. И это правильно. Кто-то говорит, что Камчыбек Ташиев несет прямую ответственность за смерть арестованного. Ну послушайте, сейчас не 30-е годы прошлого века, не время репрессий. Бывает, конечно, что опера иногда применяют недозволенные методы дознания. Но это, опять же, ответственность конкретного опера, а не председателя ГКНБ. Все прекрасно понимают, что за призывом снять с должности председателя ГКНБ – отправить Камчыбека Ташиева в отставку, стоит стремление отдельных политических активистов сначала ослабить власть, а затем уже взять ее в свои руки. Им нужен лишь повод. Но ведь таким образом любого человека, любого политика можно обвинить в чем угодно", - добавляет Шерадил Бактыгулов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419494
Теги:
ГКНБ, СИЗО, Камчыбек Ташиев, Шерадил Бактыгулов, суицид
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  