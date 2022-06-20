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Завтра, 21 июня, в Бишкеке пройдет мемориальная акция "Свеча Памяти"

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- Айжан Мамбеталиева
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В столице и регионах Кыргызстана в преддверии Дня памяти и скорби пройдет общенациональная мемориальная акция "Свеча Памяти". Об этом сообщает Россотрудничество в Кыргызстане.

Старт акции будет дан в Бишкеке 21 июня в 18 часов в парке Победы имени Даира Асанова. Традиционно у памятника блокадникам Ленинграда состоится митинг-реквием, будет выложена огненная картина из свечей в память о погибших в период Великой Отечественной войны.

Мемориальные мероприятия также пройдут в Оше, Джалал-Абаде, Канте, Чолпон-Ате, селах Ивановка, Ленинское.

Акция организована общественным движением "Волонтеры Победы Кыргызстана" при поддержке посольства России, Русского дома в Бишкеке, Кыргызского общества блокадников Ленинграда и ОФ "Наследие Победы".


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URL: https://www.vb.kg/419495
Теги:
ВОВ, Кыргызстан
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