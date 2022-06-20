Аскар Акаев читает лекции в вузах Казахстана

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев прилетел в Алматы, где проведет несколько дней по приглашению казахской стороны и выступит с рядом научных лекций в государственных образовательных учреждениях Казахстана. Об этом vb.kg сообщили источники из окружения Акаева.

19 июня он уже выступил в стенах Казахского национального университета имени Аль-Фараби с лекцией на тему "Демографическая динамика с древнейших времен и будущее человечества" в присутствии дипломатического корпуса, представителей власти и студентов, где ему присудили звание Почетного профессора КазНУ.

20 июня Аскар Акаев выступает в стенах высшего учебного заведения AlmaU (Алматы Менеджмент университет) с лекцией "Цифровизация экономики: модели и прогнозы", планируется присуждение звания "Почетный профессор AlmaU" и проведение интеллектуального вечера "Жить в эпоху перемен" при участии организации Forbes Kazakhstan.

21 июня у Акаева состоится лидерская лекция во Дворце студентов на тему "Цифровая экономика" при участии руководителей образовательных учреждений Казахстана.

Напомним, Аскар Акаев удостоен престижной Премии мира Гузи, признанной азиатским аналогом Нобелевской премии мира.