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Акимиаты столицы проводят рейды в бассейнах и водоемах

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- Бакыт Стамов
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Первомайский акимиат совместно с представителями УВД и МЧС района, ЦГСЭН города Бишкек, провели профилактические мероприятия разъяснительного характера с администрацией и работниками спортивно-развлекательных заведений, бассейнов.

По результатам инспекции установлено, что на момент осмотра открытого бассейна "Асема" во дворе дома №86 по улице Патриса-Лумумбы находились несовершеннолетние дети без присмотра взрослых, также отсутствовали спасатели.

На месте составлен акт о несоответствии бассейна нормам постановления правительства "Об утверждении Правил охраны людей на водных объектах КР". Материалы проверки направлены в УВД Первомайского района для принятия мер в соответствии с действующим законодательством КР.

В Свердловском районе перед окончанием учебного года во всех школах района проведены классные часы с учащимися о соблюдении мер безопасности при купании. Также проведены беседы с родителями о соблюдении безопасности в зонах отдыха и водоёмах. Проводится работа по установке баннеров и табличек, предупреждающих население о необходимости соблюдения мер безопасности при посещении мест отдыха. Со стороны ЧС Свердловского района розданы и вывешены таблички о запрете купания в опасных местах, каналах, реке и на берегу водоемов.

Мэрия столицы напоминает, что водные объекты – это место повышенной опасности. Во избежание травм и несчастных случаев, соблюдайте правила пребывания в бассейнах и водоемах.

На территории Первомайского района 9 водных объектов, из них 5 бассейнов открытого и 2 закрытого типа, два открытых водоема "Блошка" и "Сорока".

В Свердловском районе расположено 4 частных бассейна: "Сансити", "Карвен клуб", "Роял спорт", "РУОР Aquastars", а также бассейн для учащихся Национальной компьютерной школы-гимназии №5. Муниципальных бассейнов не имеется.

Также имеются озёра "Комсомольское" и "Пионерское", большой Чуйский канал (БЧК), река Аламедин.


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URL: https://www.vb.kg/419501
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