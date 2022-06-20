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"Талибан" сравнил женщин без хиджаба с животными

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Религиозная полиция "Талибана" расклеила по всему южному афганскому городу Кандагар плакаты о том, что мусульманские женщины, которые не носят хиджаб, полностью закрывающий их тело, "походят на животных", подтвердил в четверг один из чиновников.

С момента захвата власти в августе талибы ввели жесткие ограничения в отношении афганских женщин, откатывая назад незначительные успехи, которых они добились за два десятилетия, прошедшие с момента вторжения США в страну и свержения предыдущего режима талибов.

В мае верховный лидер страны и глава Талибана Хибатулла Ахундзада утвердил указ, согласно которому женщины должны в основном сидеть дома. Им было приказано полностью закрывать себя, включая лицо, если им придется выходить на публику. Женщины, работающие в государственных учреждениях, нарушившие это правило, будут уволены, и такая же мера будет применена к мужчинам, если их жены или дочери не будут соблюдать дресс-код.

На этой неделе Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока движения "Талибан", которое проводит в жизнь строгую интерпретацию ислама, расклеило по городу Кандагар плакаты с изображением паранджи.

"Мусульманские женщины, которые не носят хиджаб, пытаются походить на животных", - говорится на плакатах, которые были размещены во многих кафе и магазинах, а также на рекламных щитах по всему Кандагару - фактическому центру власти талибов.

Ношение короткой, обтягивающей и прозрачной одежды также противоречит указу Ахундзады, говорится на плакатах.

Пресс-секретарь министерства в Кабуле никак не прокомментировал ситуацию, но высокопоставленный местный чиновник подтвердил, что плакаты были вывешены.

"Мы повесили эти плакаты, и те женщины, чьи лица не закрыты (на публике), мы сообщим их семьям и примем меры в соответствии с указом", - сказал Абдул Рахман Тайеби, глава министерства в Кандагаре.

Указ Ахундзады предписывает властям предупреждать и даже отстранять от государственной работы родственников женщин мужского пола, которые не подчиняются. За пределами Кабула паранджа, ношение которой было обязательным для женщин во время первого пребывания талибов у власти, является обычным явлением.

Силы Талибана в провинции Герат предупредили владельцев магазинов, чтобы те не пускали женщин в свои магазины без сопровождения мужчин. Группировка также вытесняла из магазинов женщин, которые совершали покупки в одиночку, сообщили источники. Талибы призвали к этому действию, чтобы предотвратить "грех и безнравственные дела".

Ранее, в ходе очередных репрессий против афганских женщин, талибы приказали студенткам университета Герата не краситься и не носить короткую одежду.

На прошлой неделе в Твиттере Reporterly, местное СМИ в Афганистане, сообщило, что силы Талибана в городе Кандагар заставили владельцев магазинов установить белый флаг их группировки на своих магазинах и зданиях. Поликлиникам и общественным баням также было предложено последовать этому примеру.

Это распоряжение было издано талибами в муниципалитете Кандагара в письме к владельцам магазинов и бизнесменам, сообщает Reporterly.


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URL: https://www.vb.kg/419503
Теги:
ислам, Талибан, хиджаб, женщины, талибы
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