В Бишкеке прошла церемония передачи сумок семейным врачам

При поддержке Европейского союза ВОЗ совместно с Министерством здравоохранения КР провели церемонию передачи сумок семейного врача в качестве поддержки непрерывного предоставления основных услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи в период пандемии COVID-19.

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане оказал техническую поддержку Министерству здравоохранения и его структурным подразделениям в области непрерывного предоставления основных медицинских услуг при финансовой поддержке Европейского союза. Целью этой деятельности является обеспечение бесперебойного оказания основных услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи.

ВОЗ закупила 190 сумок для семейных врачей для ежедневных посещений пациентов на дому и оказания основных услуг семьям на уровне первичной медико-санитарной помощи. Сумки содержат необходимое медицинское оборудование для измерения артериального давления, уровня глюкозы в крови, гемоглобина и основных анализов мочи. Пульсоксиметры, термометры, жгуты, фонарики и стетоскопы для беременных помогут врачам оказывать повседневные акушерские и педиатрические услуги. Кроме того, в содержимом сумок находится портативный КТГ-аппарат для определения и регистрации частоты сердечных сокращений плода у беременных. Сумки очень удобно носить с собой для посещений пациентов на дому, а также обслуживания пациентов, обращающихся в центры семейной медицины. Сумки были розданы семейным врачам Чуйской области в качестве пилотной инициативы.

Кроме сумок, 6 центров семейной медицины получат анализаторы крови Hemoque для оперативного определения гемоглобина в крови у пациентов с анемией и при неотложных состояниях.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что предоставление сумок семейного врача и оборудования Hemoque не только улучшит доступ к первичной медико-санитарной помощи, но и значительно повысит качество помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи. Врачи будут чувствовать себя более уверенными и уважаемыми, когда будут посещать своих пациентов и смогут оказывать качественную и комплексную помощь всем членам семьи всех возрастов. Также улучшится удовлетворенность пациентов и их доверие к здравоохранению", - сказала Назира Артыкова, представитель ВОЗ в Кыргызстане. "Эта инициатива пока является пилотной. В течение двух месяцев мы соберем информацию и отзывы врачей о том, было ли полезно предоставленное оборудование и расходные материалы".

"Постоянная поддержка ВОЗ при финансовой помощи со стороны ЕС помогает в первую очередь поддерживать и поощрять семейных врачей на местах и улучшать доступность и качество помощи для оказания непрерывных основных медицинских услуг", - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

Справочная информация: в рамках непрерывного оказания основных медицинских услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи ВОЗ оказала поддержку Министерству здравоохранения Кыргызской Республики в 2020–2021 годах, предоставив основные лекарственные средства для лечения астмы, гипертонии и диабета по всей стране. Кроме того, каждому больному сахарным диабетом был предоставлен индивидуальный глюкометр с 500 тест-полосками. Семейным врачам были предоставлены пульсоксиметры, средства индивидуальной защиты, другие медицинские расходные материалы. Для непрерывного оказания иммунизационных услуг детям во всех регионах Кыргызстана создано 55 мобильных иммунизационных бригад. Предоставляется психологическая помощь и психологическая поддержка медицинскому персоналу для профилактики профессионального выгорания.

ВОЗ организовала данное мероприятие в рамках программы "COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис" (CACCR)", финансируемой Европейским союзом (ЕС) и Европейским региональным бюро ВОЗ. Этот проект охватывает Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан и предназначен для предотвращения, выявления и реагирования на пандемию COVID-19 в этих странах.