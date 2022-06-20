В Бишкеке демонтировали незаконные объекты

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.

Инспекторами ежедневно ведётся разъяснительная работа с владельцами незаконных построек о добровольном высвобождении муниципальной земли.

Со стороны горожан в добровольном порядке демонтирован контейнер на пересечении улиц Медерова и Абая, газетный киоск по адресу: улица Табышалиева,72, объект облегченного типа на пересечении улиц Турусбекова и Пушкина.

Также убрали объект облегченного типа по реставрации одежды на пересечении улиц Алыкулова и Краснодарской, павильон по реализации мороженого возле ГУМа по проспекту Чуй, павильон в микрорайоне "Восток-5".

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

По Свердловскому району: 0705003137;

По Октябрьскому району: 0551551745;

По Первомайскому району: 0555404818;

По Ленинскому району: 0550070505.