В Бишкеке демонтировали незаконные объекты

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.
Инспекторами ежедневно ведётся разъяснительная работа с владельцами незаконных построек о добровольном высвобождении муниципальной земли.
Со стороны горожан в добровольном порядке демонтирован контейнер на пересечении улиц Медерова и Абая, газетный киоск по адресу: улица Табышалиева,72, объект облегченного типа на пересечении улиц Турусбекова и Пушкина.
Также убрали объект облегченного типа по реставрации одежды на пересечении улиц Алыкулова и Краснодарской, павильон по реализации мороженого возле ГУМа по проспекту Чуй, павильон в микрорайоне "Восток-5".
По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:
По Свердловскому району: 0705003137;
По Октябрьскому району: 0551551745;
По Первомайскому району: 0555404818;
По Ленинскому району: 0550070505.