Мэр Бишкека встретился с жителями домов вблизи Карагачевой рощи

Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров и председатель Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев встретились с жителями домов, расположенных вблизи Карагачевой рощи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, во время встречи обсудили вопрос выдачи технических паспортов на земельные участки, которые выданы в рамках постановлений органов местного самоуправления под индивидуальные жилые дома.

"Градоначальник, выслушав горожан, отметил, что необходимо определить границы парка "Карагачевая роща", которые до сих пор не утверждены, а затем начать выдачу технических паспортов в рамках Закона КР "О легализации земельных участков с самовольно построенными индивидуальными жилыми домами".

Для утверждения границ необходимо пройти определённую процедуру в рамках законодательства КР.

Отметим, что начиная с 2011 года по настоящее время выделение земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории парка "Карагачевая роща" не рассматривались.

Напомним, изготовление технического паспорта не дает право на узаконение, в нём лишь собрана техническая информация о недвижимости. Данный документ – это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения земельных участков".