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Шавкат Мирзиеев предложил запретить смертную казнь в Узбекистане

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 20 июня, на встрече с членами Конституционной комиссии предложил внести в Основной закон норму о запрете смертной казни. Ряд граждан ранее выступили с предложением восстановить смертную казнь по отдельным видам преступлений, сообщают СМИ.

"Исторический опыт показывает, что достоинство человека прежде всего выражается в его естественном праве на жизнь. Это одна из наших величайших и самых священных ценностей. Мы отменили этот вид наказания [смертная казнь], постепенно сокращая количество преступлений, за совершение которых она назначается", – отметил глава государства.

Однако, по его словам, некоторые граждане предлагают восстановить смертную казнь и вновь ввести ее в уголовное законодательство.

"Смертная казнь отменена в большинстве стран мира, поднявших демократические и гуманистические идеи на высший уровень. Право на жизнь – это естественное право каждого человека, и это право ему дано Богом, а не государством", – подчеркнул президент.

"Если вы поддерживаете, предлагаю внести в нашу Конституцию еще одну важную норму: "Смертная казнь в Узбекистане запрещена". Таким образом, мы покажем всему миру, что никогда не отступим в этом очень серьезном вопросе, что мы привержены идеалам человечества", – заключил Мирзиёев.

Напомним, что в Конституционную комиссию на сегодняшний день поступило свыше 48 тысяч предложений от узбекистанцев.


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URL: https://www.vb.kg/419520
Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, смертная казнь
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