Преступления клана Бакиевых. Почему реабилитации не будет?

В последнее время в соцсетях все чаще поднимается тема возможного возвращения на родину бывшего президента страны Курманбека Бакиева и отдельных членов его семьи. Активнее стали и фейки, пытающиеся поднять имидж Бакиевых в обществе. Разумная часть граждан, понятное дело, выступает против реабилитации беглого главы Кыргызстана и его возвращения на родину: смыть кровь народа с рук и свои преступления в КР этой семье, попросту, невозможно.

30 уголовных дел и кровь на руках

В Кыргызстане на Курманбека Бакиева и его родственников заведено несколько дел: незаконное приобретение особых привилегий для разработки месторождения "Джеруй" и его дальнейшей продажи третьим лицам, присвоение 2 млрд 78 млн 623 тысячи 577 сомов от клиентов ОАО "Азия Универсал Банк" и Социального фонда КР, принуждение к продаже 20% акций ОАО "Иссык-Куль", принадлежащих лицам, приближенным к Максиму Бакиеву; незаконное присвоение М. Бакиевым и приближенными к нему лицами нежилого здания мерою 904,6 м2 и 0,385 га земли, расположенных рядом с редакцией ОАО "Учкун", отмывание (легализации) денег и их обнаружения в ячейках "Азия Универсал Банк" и Кыргызинвестбанка; отмывание (легализации) преступных доходов иностранных граждан через ЗАО "Манас Банк" и компании "Киммел", "Мавал Актив", убийство и нанесение телесных повреждений гражданам 7 апреля 2010 года на главной площади Ала-Тоо в Бишкеке.

Это не весь перечень "трудов" семьи беглого президента Кыргызстана. В бытность его правления обычным явлением стали заказные убийства. Его подозревают в устранении: известного каскадера Усена Кудайбергенова, политика Медета Садыркулова, журналиста Геннадия Павлюка, спортсмена Раатбека Санатбаева, депутата Баямана Эркинбаева, Санжара Кыдыралиева, Руслана Шаботоева, криминального авторитета Рысбека Акматбаева. А также покушения на убийство журналиста Сыргака Абдылдаева.

Большая часть преступлений выполнялось по двум схемам: либо в жертву "красного конверта" стреляли снайперы, либо на нее нападали с ножом, нанося рекордное количество ударов.

Например, в начало 2007 года руководитель рынка "Туратали" в Оше Рысбек Жоошбеков выходил из дома, как с крыши впереди стоявшего дома в него градом полетели пули, мужчина погиб. В убийстве обвинили тогда как в прочем и в других, обвинили криминал. Однако многие были уверены, что речь идет о заказном убийстве. На это указывал и ряд фактов.

Нетрудно вспомнить и громкое тройное убийство бакиевских времен бывшего руководителя администрации президента Медета Садыркулова, бывшего директора Международного института стратегических исследований Сергея Слепченко и водителя Кубата Сулайманова.

Заказчиком убийства был родной брат Курманбека Бакиева - Жаныш, в июне 2008 года назначенный председателем СГО (службы госохраны). По информации, Жаныш ненавидел Медета Садыркулова. После того как в 2009 Садыркулов ушел в отставку, на него было совершено покушение. Интересно, что, как и во многих заказных преступлениях тех времен, в деле замешаны силовики всех мастей. В другой части подобных преступлений, туда "подмешивали" еще и криминал.

Ненародные доходы, или от ЦАРИИ до "ширшовских схем"

Не только заказные убийства были "особой меткой" режима Курманбека Бакиева. Их клан "подмял" под себя все доходоприносящие отрасли: таможню (наркотрафик, контрабанда), налоги, энергетику (скандальные "ширшовские схемы"), связь (рейдерский захват сотового оператора), инвестиции и горнорудную промышленность.

В 2009 году ЦАРИИ под руководством Максима Бакиева взяло под полный контроль недра Кыргызстана. Регулирование деятельности в этой отрасли тоже было закреплено за структурой Бакиева-младшего. Это было прописано в уставе Центрального агентства, а позже отражено и в указе президента. Доля государства от разработки месторождений предусмотрена не была. С иностранными компаниями, которым передавались месторождения, не заключались специальные соглашения. Лицензии на разработку месторождений продавались подковерно.

Банковская и финансовая сфера и вовсе работала на сына Курманбека Бакиева – Максима. Сомнительные операции проводились через отдельные банки, которыми владели партнеры Максима Бакиева - старшего сына президента Курманбека Бакиева. В частности, были выявлены факты сотрудничества с зарубежными офшорными компаниями по отмыванию денежных средств с последующим выводом через Кыргызстан в третьи страны таких банков, как "Азия Универсал банк", "Кыргызкредит банк" и "Манас банк". Через нелегальные каналы в Кыргызстан ввозились в больших объемах денежные средства, составлялись фиктивные истории этих денег, после чего при пособничестве влиятельных лиц в стране они выводились за границу.

Под бакиевский "пресс" попала и энергетика Кыргызстана. Дирижировал ей сторонник и друг Максима Бакиева – Алексей Ширшов. Причем, относятся они не только к электроэнергетике, но к газовой и угольной отраслям. Именно тогда были созданы частные распредкомпании. "Играли" они на разнице стоимости электротарифа. Позже средства списывали на аренду сетей. Распредкомпании брали в аренду государственные сети по минимальной стоимости, а продавали по завышенной. Сейчас лицензии им, по крайней мере, официально практически не выдают. По другой схеме, осуществлялся тендер "для своих" на ремонтные работы и т.д. Компания выигрывала, а средства попросту списывали. Эти схемы полностью искоренить не удалось. Это признают и энергетики.

Еще одной нишей доходов клана Бакиевых были таможенные сборы. Они "крышевали" наркотрафик и контрабанду. Например, по информации следствия, во времена Бакиева ежедневно контрабандой через территорию Кыргызстана из Китая вывозилось свыше 500 тонн мяса, а также около 100 бензовозов с контрабандным ГСМ в Таджикистан. И это, не говоря уже про налаженный наркотрафик, которым руководил Жаныш Бакиев.

В карман семьи Бакиевых шли и средства от поставки топлива, на существовавшую тогда в Кыргызстане американскую базу "Ганси". Они поставляли топливо на авиабазу посредством местных компаний. Только если раньше заказы выполняли компании сына и зятя Акаева, то теперь для этого были созданы другие компании: "Манас Аэрофьюэлз", "Манас Фьюэл Сервисез", ОсОО "Сентрал Эйша Фьюэл", которые и стали выполнять заказы по поставке топлива от компании Mina Corp. После 2010 года выяснилось, что все они аффилированы с Максимом Бакиевым.

Народ все помнит

С момента "тюльпановой революции" 2005 года по 2010 год режим Курманбека Бакиева работал исключительно на собственное обогащение, выводя из страны миллиарды народных средств. Откаты, рейдерские захваты и коррупционные схемы стали нормой. Не говоря уже про кровь около 100 человек и 1500 раненных во время бойни, которую устроил Бакиев в Бишкеке в апреле 2010 года, а также последовавшими за ней ошскими событиями.

То, что сейчас всячески предпринимаются попытки оправдать беглого президента и показать его в лучшем свете – не ново. За эти годы периодически в социальных сетях выходят различные заметки сторонников Бакиева. Вот только кыргызстанцы никогда не забудут кровавое семейно - клановое правление Бакиевых. Показателем этого стала недавняя акция активистов Бишкека. В знак протеста они "посадили Алексея Ширшова" посадкой саженца дерева.

"Если власть не сможет его посадить, давайте хоть так его посадим. Давайте откроем там аллею коррупционеров, пускай "посаженное" дерево имени Ширшова будет открытием", - прокомментировали они. Уже только это показатель, что прощать и реабилитировать беглого президента Бакиева и его семью народ точно не собирается.