Пресс-служба СИН сообщает, что в честь своего 95-летия Министерство юстиции организовало турнир среди подведомственных структур.

10 команд были скомплектованы из сотрудников центрального аппарата МЮ, службы исполнения наказаний, департамента охраны и конвоирования СИН, департамента пробации, центра по координации гарантированной государством юридической помощи, Института нормотворчества и верховенства права, судебно-экспертной службы, центра судебного представительства. Все они являются подразделениями Минюста КР.

С напутственными речами перед игроками выступили министр Аяз Баетов и председатель СИН, генерал-майор в/c Аскат Эгембердиев, которые призвали коллег к еще более тесной координации. И вот как раз товарищеские встречи на футбольных площадках подходят для этого лучше всего.

Борьба за главный трофей развернулась в субботу на спортивном поле в/ч 7412 в Бишкеке.

Результаты распределились следующим образом:

1-место заняла команда Департамента по охране и конвоированию-2;

2-место - команда Центрального аппарата СИН;

3-место у Департамента по охране и конвоированию-1.

Победители были награждены кубками, медалями и дипломами.