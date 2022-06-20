Погода
$ 79.37 - 80.37
€ 83.50 - 84.50

Министерство юстиции организовало турнир среди подведомственных структур

144  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба СИН сообщает, что в честь своего 95-летия Министерство юстиции организовало турнир среди подведомственных структур.

10 команд были скомплектованы из сотрудников центрального аппарата МЮ, службы исполнения наказаний, департамента охраны и конвоирования СИН, департамента пробации, центра по координации гарантированной государством юридической помощи, Института нормотворчества и верховенства права, судебно-экспертной службы, центра судебного представительства. Все они являются подразделениями Минюста КР.

С напутственными речами перед игроками выступили министр Аяз Баетов и председатель СИН, генерал-майор в/c Аскат Эгембердиев, которые призвали коллег к еще более тесной координации. И вот как раз товарищеские встречи на футбольных площадках подходят для этого лучше всего.

Борьба за главный трофей развернулась в субботу на спортивном поле в/ч 7412 в Бишкеке.

Результаты распределились следующим образом:

1-место заняла команда Департамента по охране и конвоированию-2;

2-место - команда Центрального аппарата СИН;

3-место у Департамента по охране и конвоированию-1.

Победители были награждены кубками, медалями и дипломами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419522
Теги:
ГСИН, турнир, футбол, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  