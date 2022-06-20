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Ветеранам уголовно-исполнительной системы вручили медали

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- Айжан Мамбеталиева
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В стенах СИН вручили медали ветеранам уголовно-исполнительной системы Кыргызстана. Совет ветеранов Службы исполнения наказаний Минюста КР никогда не забывает о своих подопечных, отдает дань их уважению и отмечает заслуженными наградами.

Вот и в этот раз председатель Совета полковник в/с Алибай Нишанбаев вместе с советником главы СИН полковником в/с Мендибеком Сыйдалиевым и начальником Управления воспитательной, социальной и психологической работы полковником в/с Нурдином Бердикожоевым встречали юбиляров. Это 60-летние Шарипа Абакирова и Абдыкерим Исманалиев, а Кенжеевой Раткуль Мукешовне исполнилось 80 лет.

После теплых поздравительных речей именинникам вручили медали "Мыкты Айым", "Кадыр" и "Ардагер".


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URL: https://www.vb.kg/419524
Теги:
ветераны, медаль, ГСИН
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