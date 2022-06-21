В Бишкеке проходит промышленная выставка Expo-Russia Kyrgyzstan 2022

В Бишкеке 21-23 июня в одной локации пройдут первая международная промышленная выставка Expo-Russia Kyrgyzstan 2022 в рамках Expo Eurasia - 2022 и Бишкекский бизнес-форум. Об этом рассказал заведующий отделом развития и продвижения экспорта Национального агентства инвестиций при правительстве Кыргызской Республики Тилек Жумалиев.

Он рассказал, что мероприятия состоятся в торгово-выставочном центре "АЮ ГРАНД" в традиционном очном формате, а также онлайн на виртуальной платформе.

Выставка EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN 2022 и бизнес-форум организованы АО "Зарубеж-Экспо" и Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызской Республики, при поддержке кабинета министров Кыргызской Республики, отраслевых министерств Кыргызской Республики, ТПП КР, Российско-Кыргызского делового совета, а также МИД, Минпромторга, Минэкономразвития, отраслевых министерств Российской Федерации, Координационного совета Евразийского Делового совета, Евразийской ассоциации бизнеса под патронатом ТПП РФ и Московской ТПП.

"Предстоящая выставка EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN 2022 призвана содействовать расширению торгово-экономического сотрудничества наших стран. Кыргызстан привлекателен для российского бизнеса потенциально объемным рынком сбыта, развитой индустриальной базой и выгодным географическим положением.

В экспозициях российских и кыргызских предприятий будут представлены инновационные продукты и разработки во всех областях народного хозяйства.

К примеру, представят собственные экспозиции компании Кыргызской Республики, российские производственные структуры "Аксион", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Фридом Финанс", "Наноэкохим", "Семена Ставрополья", АО "Медицина", "Институт инженерной физики", "Базальтовые огнезащитные системы", "Уральский приборостроительный завод", ПАО КамАЗ, ведущие вузы России и Кыргызстана и другие", - рассказал Жумалиев.

Отмечено, что участие в выставке примут порядка 100 компаний из Кыргызстана, кроме того, интерес к выставке и форуму проявили более 250 российских компаний, участвуют компании из России и Ирана.

Тематические разделы выставки:

• энергетика и энергосберегающие технологии • машиностроение • металлургия • железнодорожный транспорт • нефтегазовая промышленность • химическая промышленность • горная промышленность • агропромышленный комплекс • высокотехнологичные и инновационные отрасли • банковская деятельность • телекоммуникации • медицина, фармацевтика, медицинский туризм • образование и наука - сфера услуг (туризм, автоперевозки, транспортная логистика).

Любой зарубежный или наш местный участник может посетить выставку виртуально, зарегистрировавшись на постоянной виртуальной площадке. И провести онлайн-переговоры. Или прилететь на выставку лично. Те, кто пожелал представить свои товары и продукты, могут арендовать выставочные площади.