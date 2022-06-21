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КР на 100% обеспечен семенами гречихи, рапса, сои, табака, овса и бобовых

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- Анастасия Карелина
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Кыргызстан на 100 процентов обеспечен семенами гречихи, рапса, сои, табака, овса и зернобобовых культур. Семянами ярового ячменя засыпано 40,6 тысячи тонн при потребности 42,3 тысячи тонн, что составляет 95,9 процента. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По республике было проверено 38,2 тысячи тонн имеющихся семян яровых зерновых культур, в том числе 14,5 тысячи тонн яровой пшеницы и 23,6 тысячи тонн ярового ячменя.

Из проверенных семян зерновых колосовых культур соответствовали посевным кондициям 37,6 тысячи тонн, или 58,8 процента, в том числе яровой пшеницы 14,2 тысячи тонн, или 61,2 процента, ярового ячменя 23,3 тысячи тонн, или 57,5 процента.

Семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами республики на яровой сев в целом по республике засыпано 64,0 тысячи тонн семян зерновых колосовых культур при потребности 66,1 тысячи тонн или 96,7 процента из них 23,2 тысячи тонн семенами яровой пшеницы при потребности 23,6 тысячи тонн, или 98,2 процента.

Обеспеченность семенами эспарцета составила 80,2 процента, люцерны - 75,1 процента, хлопчатника - 94,8 процента, картофеля - 97,5 процента, кукурузы - 82,1 процента, риса - 99,8 процента, подсолнечника - 98,3 процента, сафлора - 93,6 процента, сахарной свеклы - 40,7 процента.


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URL: https://www.vb.kg/419534
Теги:
Минсельхоз, продовольственная безопасность
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