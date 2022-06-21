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В Бишкеке восстановят подземный пешеходный переход

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке восстановят пешеходный переход на пересечении улиц Льва Толстого и 7 Апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Заместитель главы Октябрьского района Омурбек Тайтелиев провел выездное совещание по вопросу восстановления подземного пешеходного перехода. В совещании приняли участие представители ОАО "Бишкектеплосеть", ГУ "Бишкекглавархитектура", МП "Бишкекасфальтсервис", департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии.

По итогам совещания решено было установить пешеходный светофор для безопасного перехода жителей, а также провести ремонтно-восстановительные работы подземного перехода.


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URL: https://www.vb.kg/419536
Теги:
мэрия, Бишкек
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