В Бишкеке восстановят подземный пешеходный переход

В Бишкеке восстановят пешеходный переход на пересечении улиц Льва Толстого и 7 Апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Заместитель главы Октябрьского района Омурбек Тайтелиев провел выездное совещание по вопросу восстановления подземного пешеходного перехода. В совещании приняли участие представители ОАО "Бишкектеплосеть", ГУ "Бишкекглавархитектура", МП "Бишкекасфальтсервис", департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии.

По итогам совещания решено было установить пешеходный светофор для безопасного перехода жителей, а также провести ремонтно-восстановительные работы подземного перехода.