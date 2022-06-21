В Пакистане родилась козочка Симба с необычайно длинными ушами

В Пакистане родилась козочка с необычайно длинными ушами. Животное по имени Симба может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает dailymail.co.uk.

Животное родилось всего пару назад, но сразу же удостоилось большого внимания со стороны местных жителей и представителей СМИ. Симба - нубийская коза. Длинные уши у представителей этой породы выполняют функцию терморегуляции, необходимую для выживания при высоких температурах. Однако Симба выделяется даже среди своих сородичей. Длина каждого из ее ушей составляет 46 сантиметров. Когда козочка гуляет, уши волочатся по земле.

Хозяин козочки надеется, что она может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Но пока организация не отслеживает длину ушей коз. Этой чести, увы, удостоены лишь собаки.