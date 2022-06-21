Британия обяжет мигрантов носить устройства для слежки

Британское правительство решило надевать на мигрантов, прибывающих в страну на лодках и грузовиках, устройства электронной слежки. Это часть стартовавшего пилотного проекта МВД. Об этом пишет The Guardian.

Министерство хочет поддерживать с мигрантами контакт и знать, что они не скроются в стране. Первыми участниками проекта могут быть беженцы, избежавшие недавно депортации в Руанду.

Правозащитники же раскритиковали инициативу и сравнили ее с виктимблеймингом (явление, когда жертву преступления или насилия обвиняют в том, что с ней произошло).

"Это возмутительно. Беженцы, как правило, не скрываются от правоохранителей. Нет никаких данных, которые бы свидетельствовали об обратном. Эти люди здесь просят убежища, зачем им прятаться? Они не преступники, они жертвы. С ними случились жуткие вещи не по их вине. Это просто еще одна часть политики криминализации беженцев, по сути, являющейся виктимблеймингом", - заявила основательница благотворительной организации Клэр Мозли.