Погода
$ 80.02 - 81.02
€ 83.50 - 84.50

Британия обяжет мигрантов носить устройства для слежки

68  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Британское правительство решило надевать на мигрантов, прибывающих в страну на лодках и грузовиках, устройства электронной слежки. Это часть стартовавшего пилотного проекта МВД. Об этом пишет The Guardian.

Министерство хочет поддерживать с мигрантами контакт и знать, что они не скроются в стране. Первыми участниками проекта могут быть беженцы, избежавшие недавно депортации в Руанду.

Правозащитники же раскритиковали инициативу и сравнили ее с виктимблеймингом (явление, когда жертву преступления или насилия обвиняют в том, что с ней произошло).

"Это возмутительно. Беженцы, как правило, не скрываются от правоохранителей. Нет никаких данных, которые бы свидетельствовали об обратном. Эти люди здесь просят убежища, зачем им прятаться? Они не преступники, они жертвы. С ними случились жуткие вещи не по их вине. Это просто еще одна часть политики криминализации беженцев, по сути, являющейся виктимблеймингом", - заявила основательница благотворительной организации Клэр Мозли.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419546
Теги:
Великобритания, беженцы, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  