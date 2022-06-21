В Минске прошло внеочередное заседание Совета ЕЭК

В столице Республики Беларусь под председательством первого заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева сегодня состоялось внеочередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии (Совет ЕЭК). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании Совета ЕЭК было рассмотрено шесть вопросов.

По итогам заседания принято решение установить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов сельскохозяйственного оборудования.

Советом ЕЭК принято решение о продлении срока обнуления таможенной пошлины до 31 октября 2022 года включительно на ввоз сахара белого и тростникового сырца на территорию Кыргызской Республики.

Внесены изменения в решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №877 до 1 февраля 2022 года не оснащать единичные транспортные средства для личного пользования системами/устройствами вызова экстренных оперативных служб (ввозимые государствами – членами ЕАЭС).

Решением Совета ЕЭК утвержден технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", в котором в случае наступления в 2022 году срока проведения сертификации планового контроля, соответствующий орган (по заявлению) вправе принять решение о переносе такого контроля на срок до 12 месяцев при наличии письма изготовителя о неизменности технологического процесса.

Следующее заседание Совета ЕЭК состоится в июле в Витебске (Республика Беларусь).