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Пограничники пресекли контрабанду 2,5 тонны электрических проводов

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- Алина Мамаева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы сообщает, что 20 июня 2022 года в рамках мероприятий по противодействию контрабандной деятельности в местности Чон-Талаа Баткенского района Баткенской области пограничники задержали автомашину Mercedes Benz Sprinter под управлением гражданина Кыргызской Республики Р.А., 1994 г.р.

В машине находились 2500 кг электрических проводов без соответствующих документов.

Водитель пытался объехать межведомственный сводный пост, на котором несли службу военнослужащие ПС, сотрудники МВД, ГКНБ и ГТС при МФ КР.

По предварительным данным, кыргызстанец планировал нелегально провезти груз из Таджикистана в Кыргызстан для дальнейшей реализации.

После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/419550
Теги:
контрабанда, Кыргызстан, Погранслужба
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