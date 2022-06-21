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Шавкат Мирзиёев предложил закрепить в Конституции понятие брака

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В обновленной Конституции Узбекистана предлагается закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Об этом накануне рассказал Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с членами Конституционной комиссии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Президент подчеркнул, что в современную эпоху глобализации возрастает потребность в создании надлежащих условий для всесторонней защиты, поддержки и укрепления семьи.

"Самая главная и священная ценность для любого человека – это его семья. Здоровая и крепкая семья является опорой государства и основным звеном общества. В целях разработки конституционных основ института семьи в нашем главном законе предлагаю закрепить, что "формирование семьи происходит на основе добровольного согласия и равноправия женщины и мужчины", – отметил Мирзиёев.

"Государство должно создать необходимые социально-экономические условия для полноценного развития семьи, сформировать льготы и социальные гарантии многодетным семьям в соответствии с законодательством. Тогда экономические и духовные устои семьи будут крепче", – добавил глава государства.

Напомним, что пункт о том, что семейные отношения осуществляются на основе брачного союза мужчины и женщины, присутствует в конституциях России, Армении, Кыргызстана, Грузии и Польши.

В Узбекистане в конце мая решением обеих палат парламента страны была создана Конституционная комиссия по разработке поправок в Основной закон страны. Она принимает, систематизирует и анализирует поступающие предложения о конституционных поправках. Изменения в Конституцию планируется принять в рамках всенародного референдума.


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URL: https://www.vb.kg/419554
Теги:
Конституция, Шавкат Мирзиёев
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