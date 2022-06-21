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МВД Кыргызстана и Интерпол Южной Кореи намерены укреплять сотрудничество

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- Анастасия Карелина
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В Центральном аппарате МВД Кыргызстана состоялась встреча заместителя министра внутренних дел полковника милиции Суюнбека Ниязбекова с представителями Национального центрального бюро Интерпола Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На встрече также присутствовали начальник НЦБ Интерпола МВД полковник милиции Нурлан Сагыналиев и врио начальника Криминалистической службы МВД Жаныбек Нурдинов.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и взаимодействия по каналам Интерпола, меры противодействия росту преступлений в визовой сфере, предотвращения преступлений, совершенных в отношении граждан Республики Корея на территории Кыргызстана, депортацию осужденных граждан Кореи в КР.

Замглавы МВД Суюнбек Ниязбеков отметил, что перед лицом существенных глобальных угроз необходимо объединить усилия и совершенствовать подходы к работе, особенно в сфере борьбы с международной преступностью, розыску и задержанию преступных лиц.

Он выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество в противодействии новым вызовам со стороны международной киберпреступности, обучении сотрудников ОВД КР в сфере IT-технологий.

Стороны выразили готовность к открытому, всестороннему взаимодействию и развитию двустороннего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/419558
Теги:
Южная Корея, МВД
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