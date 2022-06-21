Экс-глава "Мегакома" Акылбек Жамангулов отпущен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского горсуда.

Напомним, Акылбек Жамангулов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был задержан сотрудниками Генпрокуратуры 12 марта. 14 марта Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения Жамангулова и вынес решение о заключении его под стражу на два месяца в СИЗО 1.

Вчера, 20 июня, в Октябрьском районном суде состоялось заседание на котором вынесено решение об изменении меры пресечения на домашний арест.