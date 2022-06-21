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Акылбек Жамангулов отпущен под домашний арест

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- Жан Алиев
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Экс-глава "Мегакома" Акылбек Жамангулов отпущен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского горсуда.

Напомним, Акылбек Жамангулов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был задержан сотрудниками Генпрокуратуры 12 марта. 14 марта Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения Жамангулова и вынес решение о заключении его под стражу на два месяца в СИЗО 1.

Вчера, 20 июня, в Октябрьском районном суде состоялось заседание на котором вынесено решение об изменении меры пресечения на домашний арест.


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URL: https://www.vb.kg/419560
Теги:
суд, Бишкек, Арест
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