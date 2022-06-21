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Аскар Акаев избран членом-академиком Национальной академии наук Казахстана

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Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев получил золотую медаль КазНУ и избран членом-академиком Национальной академии наук Республики Казахстан. Специальное удостоверение ему вручил президент НАН РК Мурат Журинов.

Напомним, в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби прошли лекции первого президента Кыргызской Республики, академика Российской академии наук, ученого, главного научного сотрудника Института математических исследований сложных систем МГУ им. М.Ломоносова, профессора Аскара Акаева.

Первая лекция ученого и государственного деятеля была посвящена теме "Демографическая динамика с древнейших времен и будущее человечества (математическое моделирование и компьютерное прогнозирование)".

Тема второй лекции "Цифровая экономика (модели и прогнозы)" также связана с исследованиями, которыми занимается сегодня профессор А. Акаев. Вторая лекция прошла во Дворце студентов имени О. Жолдасбекова.


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URL: https://www.vb.kg/419565
Теги:
Аскар Акаев, Казахстан, Академия наук
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