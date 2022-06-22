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Карту "Тулпар" теперь можно приобрести на остановках

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- Анастасия Карелина
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Карту "Тулпар" теперь можно приобрести на 30 остановках общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В кыргызской столице дополнительно открыли 30 новых точек продаж стандартных карт "Тулпар". Это сделано в рамках подготовки к полному переходу на безналичную оплату проезда в муниципальном транспорте. Пункты продаж расположены на самых оживленных остановках города.

С полным списком можно ознакомиться на сайте: https://www.tulpar-card.kg/about/buy/

Стоимость карты – 50 сомов (в стоимость входит 1 поездка).

Мэрия Бишкека напоминает, что с 1 июля в муниципальных автобусах и троллейбусах наличная оплата будет исключена. Горожан просят заранее приобрести транспортные карты и ознакомиться с работой системы "Тулпар".


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URL: https://www.vb.kg/419566
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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