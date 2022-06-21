"Текебаев все еще оглядывается на процессы в КР, чтобы не упустить момент"

Журналист Дайырбек Орунбеков на своей странице в фейсбуке поделился своим мнением по поводу интервью посла Кыргызстана в Германии Омурбека Текебаева радио Би-Би-Си.

По мнению Орунбекова, опытный политик Текебаев приехал в Кыргызстан, чтобы выдать два основных посыла.

"Омурбек Текебаев в своем интервью дает ответы на некоторые вопросы о том, как он из оппозиции перешел на сторону власти. Во-первых, он отмечает, что особенность дипломатической работы в том, что посол работает не на политический режим, а на Кыргызстан. То есть, по его словам, это не противоречит его личной позиции, его позиция не изменилась, она незыблема", - пишет журналист.

В этом высказывании политика автор поста увидел колебание Омурбека Текебаева, который оглядывается на процессы в Кыргызстане, чтобы не упустить возможный удобный момент для оппозиции.

"Фактически Текебаев дает сигнал оппозиции, что он с ними. Отметив, что он не служит режиму, Текебаев лукавит. Во главе нынешнего политического режима стоит Садыр Жапаров и как посол может быть вне политики этого режима?", - задается вопросом Орунбеков.

Касаясь части интервью о личном разговоре Текебаева с Дастаном Жумабековым автор полагает, что между лидером "Ата Мекена" и торага ЖК был мужской разговор, так сказать, "тет-а-тет", который однако стал достоянием общественности из уст самого Текебаева.

"В этом интервью Текебаев высказал мнение, что его пребывание в должности посла – почетное завершение его карьеры, как ему внушали "молодые ребята". "По Божьей воле да, это достойное завершение моей политической деятельности. Но, если народ позовет, и если возникнет потребность во мне, то я всегда готов к всякой борьбе", - говорит Текебаев.

В этой фразе новоиспеченного посла нашей страны в Германии мы видим, что Текебаев не исключает политическую борьбу, нестабильность, даже возможную смену власти в будущем и выражает свое желание, что при таком исходе событий тут же примчится и будет бороться вместе с оппозицией. Это его знак, что он с ними, чтобы они его не забыли в случае чего. И что он всегда готов быть на стороне оппозиции. А так, в целом видно, что ему понравилась быть послом, там же комфорт и так далее" - резюмирует Орунбеков.