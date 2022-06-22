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Василий Цыганов: Кыргызстану понадобятся спецы для сборки КАМАЗов

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- Светлана Лаптева
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После торжественной презентации стенда ПАО "КАМАЗ" на Международной промышленной выставке "Expo-Russia Kyrgyzstan 2022" генеральный директор внешнеторговой компании "КАМАЗ" Василий Цыганов ответил на ряд вопросов обозревателя vb.kg.

Что для вас КАМАЗ и удается ли вам порулить этой махиной? Почему хорошо и в то же время ответственно, если в Кыргызстане, возможно, появится сборочное производство этих машин?

- Я на КАМАЗе почти 25 лет и почти все эти годы на экспортном направлении. Машина уникальная, мощная, средоточие научных и технических разработок. В свое время создавалась для всех отраслей.

"Порулить" - легко сказать. Новые модели высокотехнологичные, мощные. Вот представьте насколько сложным должно быть производство даже по сборке, насколько подготовленными должны быть специалисты. И даже водители - тестирующие, обкатывающие эти машины. Если будут созданы все условия для создания производства, то тогда и водители должны будут проходить спецпоготовку для управления современной технически интересной машиной. Сюда приедут настоящие профессионалы - водители для обучения ваших ребят.

Скажите, а со стороны Кыргызстана речь шла о создании государственной транспортной компании для того, чтобы она выполняла траспортировку грузов по всему миру?

- Это вопрос к руководству страны. С Кыргызстаном нас связывают давние партнерские отношения. И хорошей почвой для этого служит созданный в стране благоприятный инвестиционный климат. Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества и готовы приложить усилия для укрепления наших деловых связей и развитию совместных проектов.

Расскажите что удалось уже сделать в сотрудничестве с КР и что впереди?

- Совместно с нашими партнерами за 2021 -2022 годы реализованы проекты по оснащению парка автомобилями КАМАЗ для МЧС и пограничной службы Республики Кыргызстан. Активно ведутся работы по поставкам техники для траснспортных компаний, созданных ОАО "Кыргызиндустрия". Рассматриваются возможность организации сборочного производства автомобилей КАМАЗ с компанией LKW Center.

Сегодня мы готовы предложить Кыргызстану не только наши традиционные автомобили, но и эффективные новинки поколения К5. Некоторые из них представлены сегодня на этой выставке - седельный тягач КАМАЗ-54901 и самосвал КАМАЗ-65952.

КАМАЗ-54901 - это автомобиль нового уровня, соответствующий современным требованиям к безопасности, комфорту и экономичности. Мы предлагаем вашему вниманию этот автомобиль в топовой комплектации High-tech. Он оснащен новым 6-ти цилиндровым двигателем КАМАЗ R6 мощностью 550 л.с. двенадцати ступенчатой автоматизированной коробкой передач, системой помощи водителю ФВФЫ.

Применение передовых технических решений позволило по сравнению с предыдущим поколением снизить расход топлива на 10% , увеличить межсервисные интервалы на 50 % ( до 120 тыс км), повысить ресурс на 20% до 1.2 млн км и снизить тем самым общую стоимость владения автомобилем.

КАМАЗ-65952 - еще одна модель новейшего поколения автомбилей К5. Самосвал оснащен 450-сильным рядным дизельным двигателем КАМАЗ P6, двенадцатиступенчатой автоматизированной коробкой передач, объемом кузова 16 куб. м и грузоподьемностью 24.4 тонны.

Полноприводный самосвал для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях, как правило используется в строительстве дорог, промышленных объектов, а также в нефтедобывающей отрасли.

Колоссальный уровень инвестиций, направленный на разработку поколения К5 позволил оснастить автомобили самыми передовыми технологиями в области машиностроения. И несмотря на санкционное давление со стороны западных стран, мы готовы продолжать выпуск автомобилей данного поколения, начиная с 2023 года.

Хочу напомнить, что ПАО "КАМАЗ" является одним из ведущих мировых производителей грузовых автомобилей, неизменным лидером н арынке России и охватывает поставками 38 стран мира. Одним из традиционных рынков сбыта со времен СССР для нас является дружественный Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/419574
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