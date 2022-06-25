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Экспо Евразия-Кыргызстан 2022: Почему малькам грибок страшнее санкций

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- Светлана Лаптева
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Большой интерес к выставке "Экспо Евразия-Кыргызстан 2022" проявили кыргызстанские рыбоводы. По их словам, очень важно обмениваться информацией и консультироваться с современными опытными специалистами, потому что только на первый взгляд рыбоводство - простое производство.

Оказывается на пути выращивания тех же мальков возникает много нюансов. - заболевания, грибок и т. д. Поэтому все в зале внимательно слушали, когда представители иностранных компаний рассказывали о факторах, которые позволяют вырастить здоровую икру и рыбу.

Бизнес этот в нашей стране востребован и рыбоводы стремятся разобраться в сложностях ремесла. Помимо этого, в зале присутствовали представители российского бизнеса, которые "присматриваются к нашей форели" чтобы в дальнейшем отправлять ее в Россию. Находясь на таких общих семинарах по вопросам наших рыбоводов, они судят готовность к продажам на настоящий момент. Есть ли у нас достаточное количество товара, насколько рыба качественная, объемы.

О работе группы компаний в области аквакультуры vb.kg рассказал ведущий специалист компании "Аквафермер" Вячеслав Грибнов из Москвы, который отметил, что их фирма - ведущий российский проектировщик рыбоводных комплексов и производитель оборудования для выращивания рыбы в прямоточных системах.

"При этом мы реализуем проекты любого масштаба и сложности под ключ. Так например имеются примеры работы за Полярным кругом.

Следующее направление - это Компания Chanel - дистрибьютер европейских лидеров производителей материалов и оборудования в сфере аквакультуры, которая предлагает прямые поставки.

Опыт рыбоводов компании из Дании в сочетании с эффективной генетической программой разведений рыбы и производства икры позволили добиться передовых генетических показателей, привлекательного внешнего вида рыбы, мощных параметров роста, крупного размера икры и здоровой рыбы", - .сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/419579
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
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