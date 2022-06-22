Мэр Оша поручил ускорить работу по улучшению городской инфраструктуры

Вчера, 21 июня, мэр города Оша Алмаза Мамбетов провел расширенное аппаратное совещание с руководителями городских служб и МТУ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

В ходе мероприятия заслушана информация руководителей налоговой службы, городского финуправления, УМС города Оша по вопросу итогов работы за первое полугодие.

Также заслушана информация о проводимых работах по улучшению городской инфраструктуры, работам по асфальтированию дорог и строительству тротуаров, нанесению дорожной разметки, дорожных указателей, табличек с названиями улиц и объектов.

"Наведите порядок с городскими указателями, табличками, названиями улиц. Отдельное внимание - на качество проводимых дорожных работ, качество асфальта. Остаётся вопрос с установкой люков на асфальтируемых дорогах, решите его, всё должно быть согласно нормативам. Кроме того, с целью ускорения проведения дорожных работ была закуплена новая единица спецтехники - фреза. Возьмите заявки у МТУ, где необходимо провести соответствующие дорожные работы", - подчеркнул Алмаз Мамбетов.

Также был затронут вопрос закупки новой спецтехники для городских предприятий "Ошские городские дороги" и "Комбинат по благоустройству и зелёному хозяйству". Все мероприятия необходимо провести по строго утвержденному графику.

Поднят также вопрос реализации проекта "Ош сити", по которому поручено создать соответствующую рабочую группу.

По итогам мероприятия мэр поручил ускорить работу по улучшению городской инфраструктуры, в том числе строительству социально значимых объектов (школ, детских садов).