Лето, жара: как избежать теплового удара. Советы от врачей Скорой помощи

Солнечные жаркие дни приносят с собой риск появления довольно серьезной неприятности, носящей в медицине название теплового или солнечного удара. О том, как проявляется это состояние и как пережить сильную жару, рассказали врачи Центра экстренной медицины.

На станцию Скорой помощи поступил вызов о том, что женщина 30 лет потеряла сознание в маршрутном такси. По приезде выяснилось, что пациентке стало плохо, потому что в общественном транспорте было много людей и свежий воздух почти не попадал, а за бортом было больше 30 градусов тепла. Пока оказывали помощь, приехали родственники и после всех манипуляций увезли ее домой.

Солнечный удар – состояние, которое развивается в результате длительного воздействия солнечных лучей на голову и верхнюю часть шеи в жаркую погоду.

Тепловой удар – результат общего перегревания организма, в том числе под воздействием солнечных лучей. Солнце - источник жизни.

В небольших дозах солнечные ванны очень полезны. К примеру, они влияют на настроение: солнце - отличное лекарство от некоторых форм сезонной депрессии. Также активизирует синтез витамина D, который незаменим для пополнения кальция в костях. Врачи рекомендуют каждый день проводить на солнце 15 минут.

Однако в больших дозах солнце может быть очень опасным. Вредное воздействие солнца на кожу связано в первую очередь с ультрафиолетовыми лучами В, которые стимулируют загар, но также являются основной причиной солнечных ожогов.

Лучи типа А еще более коварны, поскольку не причиняют боли, но глубоко проникают в кожу. Они ускоряют старение кожи и могут вызвать нетерпимость к свету, известную как аллергия кожи и нарушение пигментации (гиперпигментация, меланома). УФA и УФB лучи также приводят к нарушениям в клетках и повреждают ДНК. Этот невидимый ущерб может проявляться в долгосрочной перспективе в виде рака кожи. В группе риска может оказаться любой человек. Дети, подростки, беременные, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет или люди находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения). У этих групп людей по разным причинам снижена адаптация, которая поддерживает относительно постоянную и стабильную температуру тела.

На какие симптомы стоит обратить внимание:

покраснение лица (при солнечном) и кожи тела (при тепловом ударе); одышка; резкая слабость; сильная головная боль; тошнота, рвота; повышение температуры до 38°C и выше; головокружение, потемнение в глазах (у детей часто наблюдаются носовые кровотечения); частый и слабый пульс; в тяжелых случаях - судороги; галлюцинации, потеря сознания; потеря аппетита; нарушение или полное отсутствие сна.

Если все-таки тепловой удар случился, то в первую очередь, независимо от тяжести симптомов, нужно вызвать "скорую помощь" (не оказанная вовремя помощь может быть чревата серьезными последствиями, вплоть до летального исхода).

Пострадавшего человека необходимо переместить в тень, в более прохладное место. Помочь снять с него ненужную одежду, уложить на плоскую поверхность и слегка приподнять ему ноги, чтобы избежать обморока. Если пострадавший находится в сознании, нужно напоить его минеральной негазированной водой, слабым раствором соли или сладким чаем (если под рукой окажутся лекарственные препараты, предназначенные для приготовления солевых растворов (например, цитроглюкосолан или регидрон), то лучше использовать их).

Если больной без сознания, нужно проверить, свободен ли его нос и рот от рвотных масс, и повернуть его голову на бок, чтобы он не захлебнулся при рвоте. Следить за сердцебиением и дыханием человека, чтобы вовремя оказать сердечно-легочную реанимацию, которая может понадобиться в любой момент.

Для профилактики специалисты рекомендуют носить свободную и легкую одежду. Отказаться от ношения одежды, которая плотно прилегает и не позволит телу остывать должным образом. Избегать солнца с 11 до 16, в это время большая вероятность обгореть. Солнечный ожог влияет на способность тела охладиться, поэтому защищайтесь на открытом воздухе с помощью шляпы с широкими полями и солнцезащитных очков, используйте SPF-крем с защитой не менее 30 SPF. Пейте много жидкости (не сладкой и не газированной). Питьевая вода помогает телу потеть и поддерживать нормальную температуру.

Также специалисты советуют акклиматизироваться, ограничить время работы или упражнений в тепле, пока не привыкнете к этому (люди, не привыкшие к жаркой погоде, особенно подвержены тепловым ударам). Организму могут потребоваться недели, чтобы приспособиться. Исключите употребление алкоголя и других психотропных средств, влияющих на процессы терморегуляции.