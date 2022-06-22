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В парке имени Панфилова запустили специальную акцию на аттракционы

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С наступлением летних каникул в Бишкеке на территории Первомайского района парк им. И. Панфилова запустил специальную акцию на аттракционы для горожан и гостей столицы и, особенно для детей из социально-уязвимых семей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Каждую среду с 11 утра до 18:00 вечера все желающие смогут развлечься в парке с 50% скидкой, то есть стоимость проката не 80 сомов, а 40 сомов.

Колесо обозрения, вращающаяся башня, мини-зоопарк и 12D кинотеатр по 70 сомов.

Добрая акция будет действовать до конца лета.

Отметим, все аттракционы и механизмы прошли соответствующее техническое обследование.

Дорогие горожане, дети и гости столицы! Приглашаем весело провести время и с ветерком прокатиться на наших аттракционах!", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/419589
Теги:
дети, парк, Бишкек, мэрия
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