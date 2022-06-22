В Бишкеке прошла акция "Свеча памяти"

В Бишкеке в парке имени Даира Асанова прошла акция "Свеча памяти". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Мероприятие организовано общественным фондом "Волонтёры Победы" при содействии Октябрьского акимиата, посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике, Россодрудничества.

Вспомнить и отдать дань памяти погибшим пришли горожане, школьники, блокадники Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия почтили память героев минутой молчания, а также выложили огненную картину из свечей в память о погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, зажгли три тысячи свечей".