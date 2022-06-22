Глава МИД Кыргызстана посетил Бахрейн

Вчера, 21 июня 2022 года, в городе Манама начался первый в истории кыргызско-бахрейнских отношений официальный визит главы внешнеполитического ведомства Кыргызстана в Королевство Бахрейн. Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев встретился с министром иностранных дел Королевства Бахрейн доктором Абдулатифом бин Рашид Аль-Заяни. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития в различных областях.

"Особый упор был сделан на активизацию двустороннего сотрудничества, проведение совместных мероприятий, включая организацию взаимных визитов на высоком и высшем уровнях, проведение регулярных межмидовских консультаций, а также развитие сотрудничества между дипломатическими академиями двух стран в сфере подготовки кадров, создание эффективных механизмов по расширению торгово-экономических связей между Кыргызстаном и Бахрейном, путей решения актуальных вопросов кыргызско-бахрейнских отношений, создание эффективной транспортно-логистической системы и развитие туризма между двумя странами, а также налаживание экспорта сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Бахрейн.

В целях активизации сотрудничества между двумя странами Жээнбек Кулубаев предложил бахрейнской стороне активно задействовать политико-дипломатические инструментарии, а также создать кыргызско-бахрейнскую межправкомиссию по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. Кроме того, в рамках встречи состоялась официальная церемония подписания следующих двусторонних документов:

1. Соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Королевства Бахрейн об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

2. Меморандум о взаимопонимании между МИД КР и МИД Бахрейна по политическим консультациям.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и дальнейшему расширению двусторонних связей между Кыргызстаном и Бахрейном, а также договорились активно взаимодействовать в рамках международных и региональных организаций, оказывая друг другу взаимную поддержку. Кулубаев пригласил своего коллегу посетить с официальным визитом Кыргызскую Республику в самое ближайшее время".