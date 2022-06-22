В Бишкеке проходит благотворительная акция в поддержку сестер Асии и Амиры

Сегодня в Бишкеке, на пересечении проспектов Манаса и Жибек-Жолу около кафе "Мира" проходит благотворительная акция для сбора средств в поддержку маленьких кыргызстанок - Асии и Амиры, у которых талассемия. Девочкам необходима дорогостоящая операция (220 тысяч долларов), которую могут сделать в Турции.

На месте организована ярмарка чая из провинции Фуцзянь, желающие могут приобрести знаменитый чай. Все вырученные средства от продажи пойдут на операцию сестренок.

Организаторы акции газета "Шелковый путь. Культурное развитие", Институт Конфуция при КНУ, ресторан "Мира" и компания "Чайная лавка Фуцзянь".