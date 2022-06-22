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Жээнбек Кулубаев был принят наследным принцем Бахрейна

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Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев был принят наследным принцем, премьер-министром и заместителем Главнокомандующего Вооруженными силами Королевства Бахрейн Салманом бин Хамад Аль Халифом, который отметил значимость первого в истории двусторонних отношений официального визита главы внешнеполитического ведомства Кыргызстана в Бахрейн. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, Кулубаев передал специальное послание, адресованное королю Бахрейна, отметив, что Кыргызстан заинтересован в тесном сотрудничестве с Королевством Бахрейн и выражает свою готовность вести с ним активный политический диалог по всем направлениям взаимного сотрудничества.

"Глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана информировал наследного принца Бахрейна Салмана Аль Халифа о проводимой президентом КР Садыром Жапаровым и кабинетом министров КР политике и принимаемых мерах по развитию национальной экономики, улучшению инвестиционного климата и развитию сектора туризма в стране. При этом было отмечено, что в отношении граждан Бахрейна действует безвизовый режим сроком до 60 дней.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по важным аспектам международной и региональной повестки, включая вопросы продовольственной безопасности, гуманитарного кризиса, а также обсудили ситуацию в Украине и Афганистане.

Стороны договорились принять совместные меры по активизации кыргызско-бахрейнских отношений, увеличить торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, в том числе путем организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Министр Кулубаев выразил благодарность Его Высочеству за уделенное время и заверил, что проинформирует главу государства об итогах состоявшейся встречи".


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URL: https://www.vb.kg/419595
Теги:
МИД, Бахрейн, Кыргызстан
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