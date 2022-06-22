Жители столицы просят мэра помочь решить проблему затопления их участков

Бишкекчане просят о помощи столичного градоначальника. Вот уже десять лет, как их участки затапливаются родниковой водой. Страдают горожане, проживающие в частных домах, находящихся на улицах Рязанской и Рыбинской.

"Первый раз наши участки затопило родниковой водой в 2012 году. Сотрудники МЧС тогда разрушили мост, и до сих пор никто не может его восстановить. Страдают жители 46 дворов по улице Рязанской и 38 дворов по улице Рыбинской. Люди не могут зайти в свои огороды. Вода поднимается на метр двадцать – метр сорок", - рассказывает председатель квартального комитета № 30 Свердловского района Бишкека Б. Аманжолова.

МЧС ответило горожанам, что застой воды был устранен и угроза подтопления в результате выполненных работ ликвидирована. Но вода по-прежнему стоит в огородах бишкекчан. А когда идут дожди, ее становится еще больше.

"Мы просим, чтобы нам переделали мост. Последний раз мы писали письмо в Горкенеш. Нам ответили, что для того, чтобы провести какие-то работы, нужно выиграть тендер и получить деньги. Но горкенеш не сможет ничего сделать, пока не подключится МЧС. Здесь нужны экскаваторы, краны. Требуется поменять около 9 метров труб и проложить плиты. Своими силами живущие здесь люди, а это в основном пенсионеры, осилить эту работу не смогут. Мы написали обращение в мэрию города, собрали 78 подписей. И сейчас очень просим мэра Бишкека нам помочь", - добавила Аманжолова.