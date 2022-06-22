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В Кыргызстане освоение деградированных земель дало первые результаты

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В Кыргызстане пилотный проект по освоению деградированных земель начал давать свои первые плоды. Так, согласно сообщению Минсельхоза КР, фруктовый сад Достукского айыл окмоту – это яркий пример того, как трудолюбие, инициативность, целеустремленность и взаимопомощь приносят успех и процветание.

"Благодаря усердной совместной работе всех жителей села и органов местного самоуправления на засушливой и малопродуктивной земле площадью 315 га создан черешневый сад, организована ирригационная инфраструктура на площади 260 га и установлены ограждения от потравы скотом на 350 га.

Достукский айыл окмоту Ноокенского района Джалал-Абадской области является одним из самых активных из 6 пилотных айыл окмоту, отобранных в рамках подкомпонента 2.3 "Восстановление деградированных муниципальных лесов проекта "Интегрированное управление лесными экосистемами КР", финансируемого Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом.

В рамках проекта Достукскому айыл окмоту была оказана поддержка в размере 17 934 197 сом, из них на строительство 4 резервуаров (700 куб.м), трубопровода (4,5 км), установку систем капельного орошения 9 990 697 сомов и ограждений 2 329 000 сомов, переданы 25 512 саженцев черешни на сумму 3 189 000 сомов. Кроме того, для проведения работ по посадке, уходу и восстановлению лесов передана малая сельскохозяйственная техника и оборудование на сумму 2 425 500 сомов.

Со своей стороны местные жители и айыл окмоту проделали колоссальную работу и вложили более 26 млн. сомов собственных средств на реализацию этого амбициозного проекта. Как собственный вклад они полностью взяли на себя работу по установке ограждений, монтажу систем капельного орошения и посадке саженцев. В ближайшей перспективе они планируют освоить порядка 500 га малопродуктивных земель путем расширения площади фруктовых садов.

Саженцы черешни, которые были посажены осенью прошлого года, начнут давать стабильный урожай через 4-5 лет после посадки. Для эффективного использования малопродуктивных земель и удовлетворения потребностей местного населения Достукский айыл окмоту начал применять методы агролесоводства. Данный метод позволяет получить экологические преимущества через улучшение окружающей среды и экономическую выгоду путем выращивания арбузов и дынь, посаженных среди рядов черешни.

На сегодняшний день наблюдается результат этой работы, на деградированных участках появилась трава, улучшается качество почвы и биоразнообразие. В целом наблюдается изменение ландшафта.

Распространение подобных инициатив позволит решить вопросы по снижению уровня бедности, созданию рабочих мест, увеличению доходов местного населения, которое даст толчок социально-экономическому развитию конкретного села".


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URL: https://www.vb.kg/419605
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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