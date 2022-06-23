Что достигнуто в рамках реализации проекта ИСЦАУЗР-2

В столице прошла презентация об основных достижениях регионального проекта ФАО/ГЭФ "Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства в Центральной Азии и Турции - ИСЦАУЗР-2" в Кыргызстане за 2019-2022 гг.. В брифинге участвовали технический директор данной программы Экрем Язичи, региональный координатор программы Махмуд Шаумаров, заместитель представителя ФАО в Кыргызстане Динара Рахманова.

По их даннным, бюджет проекта в Кыргызстане составил – 370 933 долларов США.

Основная цель проекта – распространение практик комплексного управления природными ресурсами в сельском хозяйстве в странах Центральной Азии, ландшафты которых подвержены засухе и засолению.

Партнерами проекта выступили следующие ведомства: министерство сельского хозяйства, министерство природных ресурсов и технического надзора, ОФ "Кемп Ала-Тоо", Национальная ассоциация пастбищепользователей "Кыргыз жайыты". Кроме того, проект тесно сотрудничает с МЧС (включая Кыргызгидромет), Институтом Кыргызгипрозем Госагентства земельных ресурсов, с Госводхозом, КНАУ, АУЦА, КГУСТА и другими вузами.

В рамках реализации проекта ИСЦАУЗР-2 в Кыргызской Республике в 2019-2022 годах были получены следующие результаты:

Оказана адресная помощь аграриям, пострадавшим от COVID-19, путем предоставления семян кормовых культур, сельскохозяйственных культур и дизельного топлива. Помощь получили 1067 остро нуждающихся фермеров (из них 539 женщин-фермеров) из 47 аильных районов Кочкорского и Ат Башинского районов Нарынской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, Карасуйского и Ноокатского районов Ошской области. Фермеры этих районов были обеспечены семенами (134 тонны) на сумму 34510 долларов США, дизельным топливом (24,5 тонны) на 13270 долларов США и семенами эспарцета, кукурузы, люцерны, пшеницы (80,16 тонны) на сумму 96394 долларов США. Общая сумма оказанной помощи составляет 144 174 доллара США.

Были закуплены конструкции и другие строительные материалы, и реализованы проектные мероприятия по климатоустойчивым технологиям (CSA). На пастбищах в 5 сельских округах реализовано 6 адаптационных мероприятий. Среди них водораспределительный узел, ограждение для скота, мост для пастбищепользователей, загон для скота на пастбище, водопой, переходы через реки и овраги на пастбищах.

Оказана поддержка ГП "Кыргызгипрозем" Госагентства земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства в процессе оцифровки карт землепользования КР, в том числе геоботанических карт. В рамках проекта закуплены расходные материалы и запчасти для высокопродуктивного оборудования для осуществления оцифровки и 10 единиц компьютерной техники для ГИС специалистов "Кыргызгипрозем". Отныне в цифровой версии можно будет вносить изменения в карты землепользования, отмечать засушливые зоны и делать уточнения с помощью новейших спутниковых технологий.

Пастбищным комитетам 5 аильных округов оказано содействие в разработке планов управления пастбищами, положений по улучшению пород скота с учетом экологических требований и мер по адаптации к изменению климата и засухе. Обновлены планы управления пастбищами 5 аильных округов Кочкорского района.

В рамках проекта ИСЦАУЗР-2 в Кыргызстане были внедрены следующие ресурсо- и водосберегающие технологии:

Разработано и установлено программное обеспечение для цифровизации деятельности Ассоциаций водопользователей. Обучены пользователи.

Установлены дистанционные датчики для измерения количества воды и передачи его на компьютеры;

Установлены гидравлические насосы - "Гидротаран" (Насосы работающие без электричества и топлива).

Внедряется технология "Искусственные ледники".

Идет интенсивное обучение фермеров, руководителей и персонала районных организаций по внедрению/расширению инновационных и климатоустойчивых технологий в области рационального управления земельными и водными ресурсами. Более 200 специалистов приняли участие в 7 региональных, 10 национальных тренингах, семинарах и обменялись опытом.