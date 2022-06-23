Погода
$ 80.22 - 81.22
€ 83.77 - 84.77

Что достигнуто в рамках реализации проекта ИСЦАУЗР-2

134  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице прошла презентация об основных достижениях регионального проекта ФАО/ГЭФ "Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства в Центральной Азии и Турции - ИСЦАУЗР-2" в Кыргызстане за 2019-2022 гг.. В брифинге участвовали технический директор данной программы Экрем Язичи, региональный координатор программы Махмуд Шаумаров, заместитель представителя ФАО в Кыргызстане Динара Рахманова.

По их даннным, бюджет проекта в Кыргызстане составил – 370 933 долларов США.

Основная цель проекта – распространение практик комплексного управления природными ресурсами в сельском хозяйстве в странах Центральной Азии, ландшафты которых подвержены засухе и засолению.

Партнерами проекта выступили следующие ведомства: министерство сельского хозяйства, министерство природных ресурсов и технического надзора, ОФ "Кемп Ала-Тоо", Национальная ассоциация пастбищепользователей "Кыргыз жайыты". Кроме того, проект тесно сотрудничает с МЧС (включая Кыргызгидромет), Институтом Кыргызгипрозем Госагентства земельных ресурсов, с Госводхозом, КНАУ, АУЦА, КГУСТА и другими вузами.

В рамках реализации проекта ИСЦАУЗР-2 в Кыргызской Республике в 2019-2022 годах были получены следующие результаты:

Оказана адресная помощь аграриям, пострадавшим от COVID-19, путем предоставления семян кормовых культур, сельскохозяйственных культур и дизельного топлива. Помощь получили 1067 остро нуждающихся фермеров (из них 539 женщин-фермеров) из 47 аильных районов Кочкорского и Ат Башинского районов Нарынской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, Карасуйского и Ноокатского районов Ошской области. Фермеры этих районов были обеспечены семенами (134 тонны) на сумму 34510 долларов США, дизельным топливом (24,5 тонны) на 13270 долларов США и семенами эспарцета, кукурузы, люцерны, пшеницы (80,16 тонны) на сумму 96394 долларов США. Общая сумма оказанной помощи составляет 144 174 доллара США.

Были закуплены конструкции и другие строительные материалы, и реализованы проектные мероприятия по климатоустойчивым технологиям (CSA). На пастбищах в 5 сельских округах реализовано 6 адаптационных мероприятий. Среди них водораспределительный узел, ограждение для скота, мост для пастбищепользователей, загон для скота на пастбище, водопой, переходы через реки и овраги на пастбищах.

Оказана поддержка ГП "Кыргызгипрозем" Госагентства земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства в процессе оцифровки карт землепользования КР, в том числе геоботанических карт. В рамках проекта закуплены расходные материалы и запчасти для высокопродуктивного оборудования для осуществления оцифровки и 10 единиц компьютерной техники для ГИС специалистов "Кыргызгипрозем". Отныне в цифровой версии можно будет вносить изменения в карты землепользования, отмечать засушливые зоны и делать уточнения с помощью новейших спутниковых технологий.

Пастбищным комитетам 5 аильных округов оказано содействие в разработке планов управления пастбищами, положений по улучшению пород скота с учетом экологических требований и мер по адаптации к изменению климата и засухе. Обновлены планы управления пастбищами 5 аильных округов Кочкорского района.

В рамках проекта ИСЦАУЗР-2 в Кыргызстане были внедрены следующие ресурсо- и водосберегающие технологии:

Разработано и установлено программное обеспечение для цифровизации деятельности Ассоциаций водопользователей. Обучены пользователи.

Установлены дистанционные датчики для измерения количества воды и передачи его на компьютеры;

Установлены гидравлические насосы - "Гидротаран" (Насосы работающие без электричества и топлива).

Внедряется технология "Искусственные ледники".

Идет интенсивное обучение фермеров, руководителей и персонала районных организаций по внедрению/расширению инновационных и климатоустойчивых технологий в области рационального управления земельными и водными ресурсами. Более 200 специалистов приняли участие в 7 региональных, 10 национальных тренингах, семинарах и обменялись опытом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419609
Теги:
вода, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  