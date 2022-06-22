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Пограничники пресекли незаконный провоз через границу арбузов, дынь и риса

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Пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли попытку незаконного провоза через границу арбузов, дынь и риса. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Сегодня, 22 июня, в местности Уч-Котон пограничники задержали четыре грузовые автомашины КАМАЗ с кыргызскими номерными знаками. Водители автомашин пытались пересечь границу вне пункта пропуска. Направлялись они из Таджикистана в Кыргызстан.

При досмотре автомобилей выяснилось, что три из них пустые, а в одной находились арбузы, дыни и более 20 мешков риса. Сопроводительные документы на груз отсутствовали.

После оформления соответствующих протоколов задержанные водители, машины и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/419612
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, граница, Лейлекский район
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