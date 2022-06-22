В Бишкеке соседи самовольно вывезли павильон женщины. Она просит защиты

Хозяйка торгового павильона в Бишкеке Елена Винникова на протяжении нескольких лет подвергается притеснению со стороны своих соседей по торговле. С этой целью она просит защиты у президента КР Садыра Жапарова, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Дело в том, что в 2017 году на пересечении улиц Тульской и Хмельницкого рядом с крупным магазином она поставила свой маленький павильон. Хозяину магазина это, видимо, не понравилось и он самолично через какое-то время ночью убрал его. То есть таким образом он решил вот так просто избавиться от конкурента.

Самое интересное же началось впереди. После того ночного инцидента она написала заявления в прокуратуру и милицию, но к ее удивлению в отношении ее соседей, то есть владельцев магазина, не были приняты никаких мер.

"Наоборот после этого мой павильон стали постоянно и систематично проверять. Кроме этого, они установили люк прямо под моим магазином. Работать стало очень трудно. У меня двое детей. Я прошу президента и главу ГКНБ услышать мой крик души.

Стараниями моих соседей мне один раз пришло даже предписание убрать павильон. Я обратилась в акимиат и 11 мая комиссия вынесла решение разрешить мне оставить павильон. Но теперь я узнала, что 28 июня вновь состоится заседание комиссии и что на этот раз мой павильон уберут. Мне некого просить защиты, у меня нет высоких покровителей. Я честно зарабатываю свой хлеб и исправно плачу все налоги. Помогите мне пожалуйста", - сказал она.