Трагедия, которой больше не должно быть

Не спадает общественный резонанс, который вызвало трагическое событие - гибель ребенка в аквапарке "Ала–Тоо". Все признают - это ЧП требует самого тщательного разбирательства, чтобы полностью исключить возможность повторения. Но пока убеждающих результатов мы так и не получили.

Давайте вспомним. Утром 6 июня учителя 13 классов бишкекской школы– гимназии № 95 сняли своих учеников с уроков и повезли в аквапарк "Ала–Тоо". Готовились к поездке заранее. Собрали деньги - по 750 сомов с каждого, заверили родителей, что все будет в полном порядке. Заказали микроавтобусы. Сколько всего было детей? Больше двухсот (точную цифру до сих пор никто назвать не может).

В соцсети попало любительское видео из аквапарка. На первых кадрах - яркое солнце, бассейн (судя по всему - неглубокий), купающаяся ребятня. Взрослых нет. Да и детей в кадре сравнительно немного.

Внезапно камера выхватывает барахтающегося посреди бассейна мальчика. Он лежит на спине, молотит по воде руками и ногами, то скрываясь, то снова появляясь на поверхности. В этом ребенке опознали ученика третьего класса 95–й гимназии Атая Аскат уулу.

Знающие люди говорят, что, не обладая специальными знаниями, подчас очень трудно определить, что человек тонет. Он может не звать на помощь и выглядеть как обычный купальщик. Но на воде для того и работают спасатели, чтобы быстро прийти на помощь. Но возле бассейна с Атаем их не было.

На других кадрах медики приехавшей скорой пытаются реанимировать мальчика (к их приезду он был уже мертв). А за кадром - душераздирающий крик матери: "Атай, балам!"...

Позже, общаясь с сотрудниками Лиги защитников прав ребенка, Асель Акылбек кызы несколько раз повторяет сквозь рыдания, что у нее нет цели кого–то конкретного посадить в тюрьму. Но кто–то ведь должен понести наказание за то, что она лишилась единственного сына! Через месяц, 12 июля, Атаю должно было исполниться десять лет. В тот день Асель с легким сердцем отпустила его в аквапарк: Атай, по ее словам, очень любил плавать, а ей пообещали, что за детьми будут присматривать педагоги и члены родительского комитета...

Кто и в чем конкретно виноват, кто какого заслуживает наказания - разберется милиция. В Октябрьском РУВД возбудили уголовное дело по двум статьям УК КР "Причинение смерти по неосторожности" и "Создание опасности для потребителей". Спасатель аквапарка задержан, учителя, организовавшие для школьников это мероприятие, уволены.

Директор школы Айгуль Шимова сначала, как водится, срочно ушла на больничный. Потом ее тоже уволили. Своим расследованием занимается Генеральная прокуратура.

Будем надеяться, что правоохранители действительно реально разберутся, что произошло. Но некоторые моменты понятны уже сейчас.

Настоящую оторопь вызывает организация учебно–воспитательного процесса в школе. Отчитываясь перед мэрией и депутами горкенеша, Айгуль Шимова заявила, что она была вообще не в курсе какой–то поездки детей и учителей. И уж тем более ей было якобы неведомо, что с каждого младшеклассника для поездки в "Ата–Тоо" собрали по 750 сомов. А ведь решение ехать в аквапарк созрело не спонтанно, к поездке, напомним, готовились - и учителя, и родители, и дети.

Насчет денег - разговор особый. На сайте аквапарка "Ала–

Тоо" такой суммы вообще нет. Билет для детей до 12 лет стоит в среднем 400 сомов. А в тот день, насколько известно, для школьников были скидки. По официальной информации, 6 июня входной билет для младшеклассников стоил 250 сомов. Для чего же собирали еще 500?

Кое–кто уверяет, что остальные деньги были якобы собраны на проезд от школы до аквапарка и обратно. Помилуйте: от 95–й гимназии, которая находится в "Джале", до центра "Ала–Тоо" езды 15 минут! Это максимум 50 сомов. Куда в таком случае делись дополнительно собранные деньги? Это до сих пор невыяснено.

На что рассчитывали организаторы купания, везя в аквапарк одновременно такое количество детей? А работники аквапарка не отказались принять одновременно всю эту ораву при мизерном количестве сопровождающих взрослых?

Каждый, кому хоть раз в жизни приходилось собирать, организовывать и куда–то вести или везти девяти–десятилетних детей, отлично знает, с какими трудностями (порой непреодолимыми) это связано. Не говоря уже о большой воде, которая представляет опасность не только для детей, но и для взрослых.

Кадры выложенного в интернет видео свидетельствуют: никто там детьми особо не занимался. Возможно, контролировали другие бассейны (в "Ала–Тоо" их несколько) - глубокие "взрослые", с горками и прочими аттракционами. А именно этот небольшой детский бассейн остался без должного внимания... Как утонул Атай? Это должно быть установлено официальным расследованием. Посмотрим, насколько оно, вместе с судмедэкспертами может быть профессионально.

На сайте "Ала–Тоо" лишь через пару дней после трагедии появились правила поведения в бассейнах. Видимо, руководство аквапарка решило подстраховаться.

Что гласят эти правила? Ничего особенного. Во всяком случае предостережения для взрослых, что надо и чего не надо делать, чтобы их дети получили удовольствие от купания и остались живы и здоровы, - в этих правилах нет.

Сразу после того как утонул Атай, аквапарк закрыли. Когда он заработает вновь (и заработает ли) - пока неизвестно. Сотрудники комплекса "Ала–Тоо" (это ведь не только аквапарк, но и ресторан, и концерный зал) считают, что их вины нет. Если и есть, то она минимальна. Того же мнения юрист комплекса Кайсын Абакиров: "Администрация и коллектив аквапарка "Ала–Тоо" выражают свои искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким ученика Атая, погибшего в результате несчастного случая в бассейне. Поверьте, мы, так же как и вы, потрясены этой трагедией, понимаем всю боль утраты и искренне сочувствуем матери и близким маленького Атая. Естественно, не дожидаясь результатов следствия, мы оказываем и готовы оказать всяческую помощь".

- Вам мальчика жаль? - переспрашивают журналиста люди у входа в здание комплекса. - А работников аквапарка не жаль? Они потеряли работу, их теперь милиция таскает.

Что–то все–таки сдвинулось в головах у людей. Сместились приоритеты, смешались понятия о добре и зле. Очень многие горожане, кстати, сочувствуют уволенным учителям и директору школы, считают, что их, как всегда, назначили крайними.

Никто не спорит с тем, что гибель третьеклассника - несчастный случай, но остается открытым главный вопрос, почему он произошел.

Сейчас самое важное понять, как не надо себя вести, чтобы еще какой–нибудь несчастной матери не пришлось хоронить своего ребенка.