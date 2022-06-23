Попали в финал Кубка Азии. Но для чего?

На прошлой неделе сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью (0:0) с командой Таджикистана. Однако даже этот нулевой результат не помешал нашей команде попасть в финал Кубка Азии.

Как известно, кыргызстанцы 8 июня не без труда победили соперников из Сингапура (2:1), а затем выиграли у представителей Мьянмы (2:0). Показатели нашего главного конкурента за выход в финальную часть Кубка Азии - сборной Таджикистана - выглядели более впечатляющими. Соседи взяли верх над командами Мьянмы (4:0) и Сингапура (1:0), то есть забили 5 голов и не пропустили ни одного. Поэтому сборная Таджикистана, согласно всем футбольным законам, водрузилась на первой строчке турнирной таблицы нашей отборочной группы.

У национальной дружины Кыргызстана показатели чуть хуже. У нее в активе 4 забитых и 1 пропущенный мяч. В результате - второе место в турнирной таблице.

За 2 дня до этого матча стало известно об экстренном отъезде домой, в Германию, нашего самого результативного нападающего Виктора Майера. Эта новость сильно опечалила. Майер за два матча против Сингапура и Мьянмы забил три гола (один на счету капитана Валерия Кичина). Выходит, мы остались без самого опытного забивалы?

Уехавшего домой Виктора Майера заменил наш нападающий Мирлан Мурзаев. Он не играл в матчах против Сингапура и Мьянмы - восстанавливался после травмы. В поединке с командой Таджикистана он отвечал за взятие ворот соперников.

Мирлан очень старался выполнить свою нелегкую миссию на зеленом поле. Смело вступал в единоборства с защитниками таджикской команды, пробовал бить по воротам с дальнего расстояния, но удача в тот день от него напрочь отвернулась. Здорово сыграл в матче капитан Валерий Кичин. Он успевал не только нейтрализовывать атаки соперников, но и помогать своим нападающим. Но опять же без голов!

К сожалению, результативной игры нашим футболистам создать не удалось. Удары по воротам были не точными или становились легкой добычей вратаря Рустама Ятимова. Игроки сборной Таджикистана провели несколько острых контратак, две из которых едва не закончились плачевно для наших ворот.

К концу первого тайма темп игры заметно спал. К тому же мокрое от дождя поле приводило к многочисленным ошибкам футболистов при передачах мяча.

Во втором тайме, как по заказу, дождь прекратился, и команды вновь устремились в атаки. Обострил наши действия вышедший на замену Гулжигит Алыкулов. Его рейды по левому флангу сильно напрягали защитников таджикской команды. Но пасы Гулжигита в центр штрафной площадки, как правило, были не точными. Один раз он сам имел отличный шанс забить гол. С правого фланга мяч полетел во вратарскую площадку, Алыкулов в прыжке головой пробил по воротам. Но мяч в нескольких сантиметрах пролетел мимо штанги.

Да, были еще удары, но не опасные. Во всяком случае Рустам Ятимов их легко парировал. В середине второго тайма стало особенно остро ощущаться отсутствие Виктора Майера. Почему–то он, игрок любительской команды чемпионата Германии, оказался гораздо сильнее наших нападающих. Мы поем дифирамбы Гулжигиту Алыкулову, Алимордону Шукурову, Эрболу Атабаеву, Эрнисту Батырканову, а они в самые ответственные моменты играют, мягко говоря, не очень убедительно. В такие минуты становится отчетливо понятно, что им еще нужно много работать над повышением своего мастерства.

Перед матчем с таджикской командой стало известно, что наша сборная все же получила путевку в финальную часть розыгрыша Кубка Азии, несмотря на занятое второе место. Набранных очков хватило для попадания на этот турнир. Но что она там будет делать с такой слабой игрой в нападении и огрехами в действиях защитников?

P.S. После матча президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил наших игроков с получением путевки в финал Кубка Азии. И тут же сообщил о принятом решении по возведению в Бишкеке большого современного стадиона. Но насколько известно редакции, подобное решение было принято давно, только вот сотрудники аппарата уже с ног сбились в поисках места строительства. И оно пока, к сожалению, не найдено.