Летчики на братском кладбище "Кызыл Аскер" почтили память павших в ВОВ

В Бишкеке в канун дня годовщины начала Великой Отечественной войны военнослужащие и ветераны сил воздушной обороны побывали на братском кладбище "Кызыл Аскер", где похоронены солдаты и офицеры, умершие от ран в госпиталях города Фрунзе в 1941 - 1945 годах.

В числе захороненных на братском кладбище первый командир Одесской школы пилотов Яков Мительман. А также курсанты, погибшие во время обучения. Школа была передислоцирована из Одессы во Фрунзе в декабре 1941 года. Считается, что за время войны во Фрунзе подготовлено более 1500 летчиков и летных специалистов.