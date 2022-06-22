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Летчики на братском кладбище "Кызыл Аскер" почтили память павших в ВОВ

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке в канун дня годовщины начала Великой Отечественной войны военнослужащие и ветераны сил воздушной обороны побывали на братском кладбище "Кызыл Аскер", где похоронены солдаты и офицеры, умершие от ран в госпиталях города Фрунзе в 1941 - 1945 годах.

В числе захороненных на братском кладбище первый командир Одесской школы пилотов Яков Мительман. А также курсанты, погибшие во время обучения. Школа была передислоцирована из Одессы во Фрунзе в декабре 1941 года. Считается, что за время войны во Фрунзе подготовлено более 1500 летчиков и летных специалистов.


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URL: https://www.vb.kg/419620
Теги:
ВОВ, Бишкек
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