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Эксперт по безопасности о предпосылках большой игры в ЦА и КР

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- Виктория Гунгер
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Мы видим все предпосылки для второго тайма большой игры в Центральной Азии. Об этом на круглом столе "Вызовы безопасности ЦА: кто заинтересован в дестабилизации, а кому нужна стабильность?" заявил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" КР Юрий Погиба.

По его словам, конфликт в отдельно взятой стране ЦА всегда отражается на ситуации во всем регионе.

"Сейчас с точки зрения культур, экономик на Среднюю Азию давят Китай, Россия, с которой мы связаны исторически, исламская цивилизация деструктивно-радикального характера, западная цивилизация. В КР мы также подвергаемся жесточайшему давлению всех этих факторов. Мы видим, что президентские выборы и парламентские, различные социально-политические мероприятия, которые отстаивает каждая цивилизационная система, не дают нам стабилизироваться. И это большая проблема", - подчеркнул Погиба.

С точки зрения ведущих стран и требований к стабильности госаппарата мы находимся в серой зоне, считает он.

"Государство у нас не маленькое, как хотят показать отдельные предствители элит, вопрос в слабости государственной власти и системы, отсутствии идеологии. К тому же, сейчас мы все наблюдаем потенциальные риски, которые у нас стоят с момента дестабилизации обстановки в Афганистане",- подчеркнул Юрий Погиба.

Отметим, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.


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URL: https://www.vb.kg/419622
Теги:
Центральная Азия, безопасность, Кыргызстан
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