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В России вспомнили Акматшу Тюменбаева и Якова Пилипенко

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- Светлана Лаптева
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В День памяти и скорби представители Молодежного совета и активисты муниципального отделения ВОД "Волонтеры Победы", а также волонтеры культуры Поддорского района Новгородской области РФ возложили цветы к памятнику Акматше Тюменбаеву и Якову Пилипенко, закрывших своими телами амбразуру во время боя, дав тем самым своим боевым товарищам выполнить приказ - взять высоту и освободить ее от фашистов.

Памятник установлен в сквере имени братьев Лепаловских Гавриила и Федора, которые погибли во время защиты Поддорской земли. Участники акции зажгли свечи памяти в память о воинах и мирных жителях, погибших в годы Великой Отечественной войны

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё Отечество.


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URL: https://www.vb.kg/419627
Теги:
ВОВ, памятник, Россия, Кыргызстан
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