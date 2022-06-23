Бишкек криминальный: Искал работу, а нашел наркотик

23-летний Санжар А., холостой, несудимый, с неоконченным высшим образованием, просматривал в интернете объявления с предложениями работы. Одно из них его заинтересовало: потенциальный работодатель предлагал 39 долларов за пустяковую услугу: нужно было забрать в одном месте дорогое дефицитное лекарство и отнести его в другое место. Вернее, в несколько разных мест.

Недолго думая, безработный Санжар согласился. Очень нужны были деньги.

Забрал в указанном работодателем месте запечатанные свёртки и оставил их там, где было велено. Немного, правда, удивился – к чему такая конспирация? Однако решил, что это его не касается. Для него главное – что немного денег заработал.

Только денег ему никто не заплатил. Более того – на следующий день Санжара задержали сотрудники милиции. Объяснили, что в свертках, которые он прятал в разных местах Бишкека, - наркотик.

Такова, по крайней мере, версия обвиняемого. Так ли это было на самом деле, или он прекрасно знал, с кем и с чем связался, - об этом история умалчивает.

Несколькими днями раньше в УВД Ленинского района поступила оперативная информация о том, что на территории района, по улице Чуйкова, на ее отрезке от проспекта Ч. Айтматова до улицы Свердлова, вдоль железной дороги, неизвестные лица занимаются хранением и распространением через интернет (а конкретно – через социальную сеть Telegram) наркотических и психотропных веществ.

Санжара задержали с поличным, когда он прятал один из свертков в тайнике на пересечении улиц Чуйкова и Турусбекова. Узнав от оперативников, что в свертке – не лекарство, а наркотик, задержанный тут же показал им остальные тайники и выдал то, что еще оставалось при нем. С собой у парня был полиэтиленовый пакет с десятью свертками, обмотанными изолентой. Внутри каждого свертка – порошкообразное белое вещество весом 25 граммов.

Эксперты предположили, что выданное и найденное белое вещество содержит некий психостимулятор. Но вычислить точное количество этого стимулятора оказалось невозможно по техническим причинам.

Санжару предъявили обвинение в незаконных изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупных размерах, исключив из обвинения формулировку "с целью сбыта".

При определении вида и размера наказания Ленинский районный суд учел то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, искренне раскаивается в содеянном и активно сотрудничал со следствием. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не нашел. И решил, что исправление Санжара вполне возможно без изоляции от общества.

Окончательно, по совокупности, ему определено пять лет лишения свободы и применен пробационный надзор. То есть сидеть в тюрьме парень не будет. И в следующий раз как следует подумает, какого рода работу ему предлагают в интернете и стоит ли за нее браться.